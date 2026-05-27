Orgulloso “Molusco” por la graduación de “Pauli”: “La partió con Dios”

Con la consolidación de los proyectos digitales, la relación entre padres e hijos encontró un nuevo escenario: las plataformas de streaming. Un claro ejemplo de este fenómeno en Puerto Rico es la interacción entre el locutor y productor Jorge “Molusco” Pabón y su hija Paula.

A través de programas como “Adolescente” o “Padre e hijo”, la audiencia ha sido testigo no solo de la comedia cotidiana, sino de un choque generacional genuino. Mientras que el empresario representa la irreverencia del entretenimiento tradicional, “Pauli” aporta una perspectiva joven, madura y a menudo contrastante que redefine lo que significa la comunicación familiar moderna.

Hoy, miércoles, el actor y creador de contenido acudió a sus redes sociales para expresar, una vez más, el orgullo que siente por su hija. La menor del clan Pabón se graduó de 4to año.

Publicación de "Molusco" en Instagram. (Captura)

“Boom. Se me graduó Pauli, corillo. También se ganó la Medalla San Francisco de Asís, el reconocimiento más importante del colegio, ya que representa el espíritu franciscano y las virtudes y valores cristianos que promueve la escuela. En palabras simples: ‘la partió con Dios’. Estoy demasiado feliz por ella, mano. Todos a felicitar a Pauli”, sostuvo.

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Con 18 años de edad, “Pauli” es ampliamente respetada por el público debido a su profunda fe y valores cristianos. Ha utilizado sus apariciones públicas para hablar de espiritualidad, salud mental y enviar mensajes de superación a otros jóvenes.