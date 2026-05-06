Molusco critica a Alofoke por cuestionar la salud mental de Jovani Vázquez

El locutor y productor Jorge Pabón “El Molusco” criticó al empresario dominicano Santiago Matías, conocido como Alofoke, por dudar de la condición mental de su compatriota, el cantante boricua Jovani Vázquez, recién eliminado del reality “Planeta Alofoke”.

Matías afirmó que Vázquez “no está loco”, refiriéndose a su diagnostico de bipolaridad que reveló el artista durante la competencia.

Por su lado, Pabón explicó que quizás el CEO de Alofoke Media Group quiso causar controversia con su interacción con Vázquez y lograr que se hablara de la situación, pero entiende que en Puerto Rico el ataque contra su colega fue ligero por ser un extranjero.

“¿De qué estamos hablando? De un tipo que realmente no tiene ningún tipo de escrúpulos a través del micrófono, a él no le importa. Esas mismas palabras textuales las llego a decir yo en Puerto Rico en un reality, aquí me estuvieran matando, esa es la verdad, es la hipocresía de mucha gente”, explicó Pabón.

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Junto a Orquis Espiritusanto (Orquis o La Prota), Jovani Vázquez quedó fuera de la competencia tras más de dos semanas de haber iniciado el programa de telerrealidad.