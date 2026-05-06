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Yandel estrenará serie de transmisión en vivo de Amazon Music

Filmados en San Juan, los episodios destacarán el talento y la cultura de la isla

6 de mayo de 2026 - 8:41 PM

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En múltiples ocasiones, el ícono del reguetón agradeció al público, a Cucco y a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico. (Suministrada/Oscar Mena)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Amazon Music anunció este jueves que el próximo 5 de mayo estrenará en Puerto Rico su serie de transmisión en vivo, “Amazon Music City Sessions”, en la que participará el destacado reguetonero puertorriqueño Yandel.

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“Me siento honrado de ser el primer artista en abrir la nueva serie ‘Amazon Music City Sessions’ en Puerto Rico, brindando visibilidad a la isla y a sus artistas”, dijo Yandel en un comunicado de prensa.

“Llevo la isla conmigo en cada presentación y estoy orgulloso de compartir nuestra cultura con ‘fans’ de todo el mundo mientras retribuyo a la comunidad que me formó”, agregó el artista boricua sobre su acto que se transmitirá a las 9:00 de la noche.

Filmados en San Juan, los episodios destacarán el talento y la cultura de la isla, marcando una nueva fase de inversión continua local por parte de Amazon Music y reforzando el impulso de su colaboración actual con Rimas Entertainment, sello que representa a Bad Bunny, Eladio Carrión, entre otros artistas.

Los episodios se transmitirán en vivo a nivel global a través de la aplicación de Amazon Music, Prime Video y Twitch.

Conocida por ofrecer presentaciones exclusivas, narración de historias de artistas y experiencias íntimas, ‘Amazon Music City Sessions’ ha presentado previamente a artistas como Kings of Leon, Benson Boone, Jelly Roll, Sech y Tim McGraw.

“Traer ‘Amazon Music City Sessions’ a Puerto Rico se trata de crear conexiones en tiempo real entre los artistas y los fans, y darle al talento puertorriqueño un escenario para llegar a una audiencia global”, agregó Ramón Fragoso, líder del mercado latino en Estados Unidos para Amazon Music.

En relación con el proyecto, Amazon Music y Amazon Web Services, la compañía de Inteligencia Artificial y computación en la nube de Amazon, apoyarán a la Escuela Miguel Meléndez Muñoz en Cayey, la escuela secundaria a la que asistió Yandel.

Allí, se llevará a cabo un taller de codificación para estudiantes y una donación para mejorar el entorno de aprendizaje de la escuela con suministros y tecnología.

Vico C con Brewley J y Dj Ruben en el 1989. Vico C, cuyo nombre real es Luis Armando Lozada Cruz, nació el 8 de septiembre de 1971 en Brooklyn, Nueva York, y creció en el barrio Puerta de Tierra en San Juan, Puerto Rico. En 2022 lanzó dos álbumes, "El amor y yo" y "Emociones", este último con 19 sencillos y colaboraciones con artistas como El Alfa, Jhayco, DJ Nelson y Mora, mostrando su crecimiento artístico y versatilidad.
1 / 56 | Artistas clave de la música urbana puertorriqueña que marcaron el género a nivel mundial. Vico C con Brewley J y Dj Ruben en el 1989. - ELNUEVODIA.COM
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YandelAmazon Música
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