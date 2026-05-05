Hasta siempre, “Mr. Blup”: fallece el actor y comediante Cristóbal Berríos

Basta con mencionar la frase “¡Eeeeeeeso es lo que estamos buscando!" para que generaciones de puertorriqueños evoquen la sonrisa pícara y el ingenio de Cristóbal Berríos, quien falleció en la noche del lunes, 4 de mayo.

Bajo el nombre artístico de “Mr. Blup”, el actor no solo fue un comediante, sino un compañero constante en los hogares de la isla en una época donde la risa era el puente más corto entre los artistas y su pueblo.

Natural de Yabucoa y nacido en 1934, Berríos trascendió las pantallas para convertirse en un arquitecto del entretenimiento en Puerto Rico. Desde sus inicios en la década de los 50 como musicalizador y actor, hasta su consolidación como el eterno “Mr. Blup”, su trayectoria reflejó la evolución de una industria televisiva que él mismo ayudó a construir.

Hoy, martes, durante horas de la tarde, su hija Cynthia Margarita Berríos confirmó el deceso del actor mediante las redes sociales. El intérprete actuó en películas como “Maruja” (1959) y programas como “Cambia cambia con Alfred”.

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“No hay amor más grande que el tuyo. Mi vida, gracias papá por tanto amor. Nunca me soltaste. Sabes que te amo más que nada en esta vida. Vuela alto, mi guerrero. Le doy tantas gracias a Dios de que te puso como mi papá. Ahora todos los Berríos juntos celebrando en el cielo”, expresó Cynthia Margarita. “Siempre, siempre en mi corazón. Ya te extraño”, añadió.

El veterano productor murió la noche del lunes en el hospital Ashford en San Juan. Al comediante le sobreviven su esposa, ocho hijos y 10 nietos. Las exequias fúnebres, por otro lado, tendrán lugar en la funeraria Suchville Memorial en Guaynabo.

En diciembre de 2022, Cristóbal Berríos confirmó, mediante declaraciones escritas, que fue diagnosticado con cáncer.

“A mis amigos, compañeros y público que me procura, apoya y respeta por tantos años, agradezco su preocupación e interés por mí”, comenzó.

Según explicó, el también musicalizador homenajeado en la celebración de los 70 años de Wapa Televisión recibió su tratamiento en Estados Unidos. “Estoy recibiendo la mejor atención médica y mi estado de ánimo es positivo”, aseguró.

Antes de despedirse, Cristóbal Berríos agradeció las oraciones y se encomendó a Dios en su camino hacia la recuperación. “Que Dios los bendiga”, concluyó.