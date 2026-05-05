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Maluma confiesa que está practicando “bastante” para tener más hijos

El artista colombiano fue uno de los pocos latinos en asistir al exclusivo evento de moda de la Met Gala

5 de mayo de 2026 - 3:13 PM

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El cantante colombiano Maluma fue captado este 4 de mayo al posar durante la alfombra blanca de la Met Gala, en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Octavio Guzmán (Octavio Guzmán)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El cantante colombiano Maluma aseguró este lunes, en la alfombra de la Met Gala, que atraviesa un momento personal y profesional “muy feliz” y que practica “bastante” para tener más hijos.

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El artista de 32 años reivindicó una vida cotidiana alejada de los focos y aseguró que intenta ser “una persona normal y corriente”.

“Me gusta ir al supermercado y dejar a mi niña en el colegio”, añadió. Rutinas de una persona común que valora tanto el reguetonero que hasta está “practicando para tener más hijos”.

También contó que reside en “una isla donde hay muy poquitos habitantes”, un entorno que describió como “muy ‘cool’”, y que está “disfrutando” esa nueva etapa.

Además, confirmó que publicará un nuevo álbum el próximo 15 de mayo, un trabajo que, explicó, estará marcado por un enfoque más personal.

Será “mucha música desde el corazón”, subrayó el cantautor.

Lauren Sánchez Bezos, patrocinadora y copresidenta de esta edición de la Met GalaLa legendaria exeditora en jefe de Vogue, Anna Wintour, quien también preside el eventoChloe Malle en las alfombra blanca de la Met Gala, con el vestido inspirado en la pintura "Flaming June".
1 / 68 | La moda se vuelve arte en la alfombra roja de la Met Gala: todos los looks. Lauren Sánchez Bezos, patrocinadora y copresidenta de esta edición de la Met Gala - The Associated Press
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MalumaMet GalaPaternidad
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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