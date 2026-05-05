Maluma confiesa que está practicando “bastante” para tener más hijos
El artista colombiano fue uno de los pocos latinos en asistir al exclusivo evento de moda de la Met Gala
5 de mayo de 2026 - 3:13 PM
5 de mayo de 2026 - 3:13 PM
El cantante colombiano Maluma aseguró este lunes, en la alfombra de la Met Gala, que atraviesa un momento personal y profesional “muy feliz” y que practica “bastante” para tener más hijos.
El artista de 32 años reivindicó una vida cotidiana alejada de los focos y aseguró que intenta ser “una persona normal y corriente”.
“Me gusta ir al supermercado y dejar a mi niña en el colegio”, añadió. Rutinas de una persona común que valora tanto el reguetonero que hasta está “practicando para tener más hijos”.
También contó que reside en “una isla donde hay muy poquitos habitantes”, un entorno que describió como “muy ‘cool’”, y que está “disfrutando” esa nueva etapa.
Además, confirmó que publicará un nuevo álbum el próximo 15 de mayo, un trabajo que, explicó, estará marcado por un enfoque más personal.
Será “mucha música desde el corazón”, subrayó el cantautor.
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