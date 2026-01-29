Kany García y Maluma se unen en salsa romántica

Dos de las voces más influyentes de la música latina, Maluma y la cantautora Kany García, unen sus talentos para lanzar “1+1”, una salsa romántica que invita a vivir el amor sin complejos.

“1+1” cuenta con una letra fresca y audaz. La canción propone un juego de seducción donde se deja “la culpa fuera de la habitación” para “resolver la ecuación” del amor y el deseo.

La inconfundible voz de Maluma, con su sello característico, se entrelaza con la profundidad lírica y emotiva de Kany García, creando una química vocal.

Fue escrita y producida en Turks and Caicos y Miami por Maluma, Kany García, Rafael Arcaute, “Ily Wonder”, “MadMusick”, Jonathan Rivera y Richi López. El video musical fue grabado en Medellín bajo la dirección de Stillz, influyente director creativo y fotógrafo colombo-estadounidense, conocido por definir la estética visual de varios artistas globales.

Desde la salida de Kany García de una finca rural durante la hora dorada hasta la ceremonia casi folclórica de Maluma despidiéndola, el video sumerge en un viaje visual que celebra la cultura colombiana a través de ingredientes naturales y escenas cotidianas: desde la granja, el transporte de ingredientes, el mercado, la carnicería, hasta la cocina de Maluma, donde se prepara con humor y pasión la tradicional bandeja paisa.