Trío Los Andinos y Eduardo Villanueva le cantan a las madres en Barranquitas

El Canyon Hotel de Barranquitas se transforma hoy, domingo, en el centro de la celebración en la montaña con el evento “Aguinaldo para mamá”, una tarde diseñada para rendir honores a la mujer, madre y reina del hogar.

Como anfitrión y coproductor, el Canyon Hotel ha preparado desde las 12:00 p.m. una experiencia de primer orden que combina hospitalidad y cultura. La propuesta musical estará encabezada por los cantantes Eduardo Villanueva y Yezenia Cruz quienes presentarán su propuesta musical. Luego el legendario Trío Los Andinos también le cantará a las madres. Ambas presentaciones buscan resaltar la tradición puertorriqueña, de la música popular y bailable.

Para quienes buscan una escapada completa en el frescor de la cordillera central, la hospedería ofrece paquetes especiales de hospedaje y boletos, garantizando un ambiente seguro y acogedor durante todo el fin de semana.

Además del programa musical, los asistentes podrán adquirir alternativas de regalos para Mamá en el “Mercado de Tradición: Bazar para Mamá”, un espacio exclusivo que ofrecerá exhibiciones de artesanías, joyerías, productos y servicios para el bienestar, Libros, moda de diseñador, entre otros.

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“No hay mejor alternativa para celebrar a la mujer y nuestras madres que regresando a nuestras raíces. Vengan a Barranquitas a disfrutar de un ambiente de altura. Queremos que el Canyon Hotel sea ese centro donde las familias honren a ese ser tan especial con lo mejor de nuestro talento local”, expresó Rosa Rivera, propietario de la hospedería en declaraciones escritas.

Los boletos están disponibles en PRticket (incluye comida).