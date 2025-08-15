Empresaria boricua adquiere el Canyon Hotel en Barranquitas

El Canyon Hotel, en Barranquitas, pasó a manos de Rosita Rivera, empresaria puertorriqueña y corredora de bienes raíces, quien adelantó que cuenta con un plan de mejoras para la propiedad de 18 habitaciones.

La hospedería, localizada en el corazón del pueblo del centro de la isla, pertenecía al empresario barranquiteño José Luis Berríos, también creador de Mueblerías José José. La compraventa ascendió a $340,000.

“Desde niña, soñé con devolverle a Barranquitas parte de lo que me ha dado. Esta compra no es solo una inversión, es un acto de amor y compromiso con mi pueblo y con Puerto Rico”, expresó Rivera en un comunicado de prensa.

“Queremos que el Canyon Hotel Boutique sea un punto de encuentro entre naturaleza, historia y hospitalidad, un lugar donde cada huésped se lleve un pedazo de la magia de nuestra montaña”, agregó.

Rivera adelantó que cuenta con un plan de inversiones para elevar el estándar de hospitalidad en la región, así como para fortalecer el vínculo entre el hotel y la comunidad.

Habitación del Canyon Hotel en Barranquitas. (Suministrada)

El alojamiento, que consta de 35,000 pies cuadrados, está ubicado a minutos del Cañón de San Cristóbal y del casco urbano de Barranquitas.

La propiedad, se informó, combinará el ofrecimiento de un alojamiento boutique, con el ecoturismo, eventos culturales y colaboraciones con artesanos, agricultores y artistas locales.

Rivera detalló que dará paso a una renovación estética de las habitaciones y áreas comunes del hotel, a la vez que reclutará talento local.

Su plan, además, incluye desarrollar espacios para eventos íntimos, retiros de bienestar y experiencias culturales que destaquen la identidad barranquiteña.

“Este hotel no solo hospedará visitantes, sino que será una vitrina viva de lo que somos como pueblo y nuestro enfoque es brindar una estadía integral, donde los visitantes no solo se alojen, sino que vivan en Barranquitas”, añadió la empresaria.