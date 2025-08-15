Casi 925,000 personas usaron el servicio transporte marítimo entre enero y junio
La cifra representa un incremento de 9% respecto al año pasado
15 de agosto de 2025 - 12:30 PM
La primera mitad de 2025 terminó con casi 925,000 usuarios del sistema de transporte marítimo, informaron este viernes la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) y Puerto Rico Ferry, la empresa operadora de las lanchas que ofrecen viajes a Ceiba, Vieques, Culebra, Viejo San Juan y Cataño.
De acuerdo con las entidades, se trata de 78,000 pasajeros adicionales en comparación con los primeros seis meses del año pasado o un aumento de 9%.
Si los números de este año se comparan con el mismo periodo en 2022, el incremento es de 84%, se informó.
Entre enero y junio de este año, el sistema de transporte marítimo completó más de 11,400 viajes, aproximadamente 1,900 por mes, con un rendimiento de puntualidad de 97% en todo el sistema, según ATI.
Los viajes a Ceiba, Culebra y Vieques representaron el mayor porcentaje del total de pasajeros, con casi 720,000 en la primera mitad del año, un aumento interanual del 14%, reclamó la corporación pública.
“Estos resultados reflejan nuestro compromiso con transformar la experiencia de transporte marítimo en Puerto Rico. Cada viaje representa una conexión para nuestras comunidades, y seguiremos trabajando para garantizar un servicio accesible, seguro y de calidad para todos los pasajeros”, dijo Josué Menéndez, director ejecutivo de ATI, en un comunicado de prensa.
“El continuo crecimiento récord del sistema y su desempeño consistentemente excepcional reflejan tanto el éxito de nuestra colaboración con el Gobierno de Puerto Rico como el increíble esfuerzo de nuestra tripulación local”, agregó Matthew Miller, presidente de HMS Ferries, operador de Puerto Rico Ferry. “Esperamos seguir ofreciendo, en los próximos años, transporte marítimo seguro, confiable y placentero a millones de residentes y visitantes de Puerto Rico”.
