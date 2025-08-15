Casi 925,000 personas usaron el servicio transporte marítimo entre enero y junio

La primera mitad de 2025 terminó con casi 925,000 usuarios del sistema de transporte marítimo, informaron este viernes la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) y Puerto Rico Ferry, la empresa operadora de las lanchas que ofrecen viajes a Ceiba, Vieques, Culebra, Viejo San Juan y Cataño.

De acuerdo con las entidades, se trata de 78,000 pasajeros adicionales en comparación con los primeros seis meses del año pasado o un aumento de 9%.

Si los números de este año se comparan con el mismo periodo en 2022, el incremento es de 84%, se informó.

Entre enero y junio de este año, el sistema de transporte marítimo completó más de 11,400 viajes, aproximadamente 1,900 por mes, con un rendimiento de puntualidad de 97% en todo el sistema, según ATI.

Los viajes a Ceiba, Culebra y Vieques representaron el mayor porcentaje del total de pasajeros, con casi 720,000 en la primera mitad del año, un aumento interanual del 14%, reclamó la corporación pública.

PUBLICIDAD

“Estos resultados reflejan nuestro compromiso con transformar la experiencia de transporte marítimo en Puerto Rico. Cada viaje representa una conexión para nuestras comunidades, y seguiremos trabajando para garantizar un servicio accesible, seguro y de calidad para todos los pasajeros”, dijo Josué Menéndez, director ejecutivo de ATI, en un comunicado de prensa.