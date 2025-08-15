Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
15 de agosto de 2025
88°lluvia ligera
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 05:48 PM
S&P 500
6449.20
-0.3%
·
Dow Jones
45014.78
0.23%
·
Nasdaq
21595.46
-0.53%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Casi 925,000 personas usaron el servicio transporte marítimo entre enero y junio

La cifra representa un incremento de 9% respecto al año pasado

15 de agosto de 2025 - 12:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sistema de transporte marítimo completó más de 11,400 viajes durante los primeros seis meses del año. (Ramon "Tonito" Zayas)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

La primera mitad de 2025 terminó con casi 925,000 usuarios del sistema de transporte marítimo, informaron este viernes la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) y Puerto Rico Ferry, la empresa operadora de las lanchas que ofrecen viajes a Ceiba, Vieques, Culebra, Viejo San Juan y Cataño.

RELACIONADAS

De acuerdo con las entidades, se trata de 78,000 pasajeros adicionales en comparación con los primeros seis meses del año pasado o un aumento de 9%.

Si los números de este año se comparan con el mismo periodo en 2022, el incremento es de 84%, se informó.

Entre enero y junio de este año, el sistema de transporte marítimo completó más de 11,400 viajes, aproximadamente 1,900 por mes, con un rendimiento de puntualidad de 97% en todo el sistema, según ATI.

Los viajes a Ceiba, Culebra y Vieques representaron el mayor porcentaje del total de pasajeros, con casi 720,000 en la primera mitad del año, un aumento interanual del 14%, reclamó la corporación pública.

“Estos resultados reflejan nuestro compromiso con transformar la experiencia de transporte marítimo en Puerto Rico. Cada viaje representa una conexión para nuestras comunidades, y seguiremos trabajando para garantizar un servicio accesible, seguro y de calidad para todos los pasajeros”, dijo Josué Menéndez, director ejecutivo de ATI, en un comunicado de prensa.

“El continuo crecimiento récord del sistema y su desempeño consistentemente excepcional reflejan tanto el éxito de nuestra colaboración con el Gobierno de Puerto Rico como el increíble esfuerzo de nuestra tripulación local”, agregó Matthew Miller, presidente de HMS Ferries, operador de Puerto Rico Ferry. “Esperamos seguir ofreciendo, en los próximos años, transporte marítimo seguro, confiable y placentero a millones de residentes y visitantes de Puerto Rico”.

Tags
Autoridad de Transporte Marítimo (ATM)Lanchas a Vieques y Culebra
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
El diario de hoy
viernes, 15 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: