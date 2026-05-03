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“Harta de la producción”: ¿“La Jefa” de “La casa de los famosos” renunció?

Figuras como Laura Zapata dieron a conocer una noticia que, de confirmarse, supondría una bomba para la industria

3 de mayo de 2026 - 9:40 PM

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Jessica Ortiz, quien interpreta a "La Jefa", ha participado en películas y series de televisión. (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Cada noche, millones de espectadores escuchan una voz firme y omnisciente que dicta el destino de sus celebridades favoritas, pero pocos conocen el rostro de la mujer que la emite.

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Desde los nueve años, Jessica Ortiz supo que su camino estaba frente a un micrófono, mucho antes de convertirse en la voz más temida de la televisión hispana.

Hoy, en un formato donde la convivencia es caos, la mexicana es el eje del orden; su interpretación de “La Jefa” de “La casa de los famosos” ha redefinido el rol del narrador en los “reality shows” modernos.

Esta tarde, en medio de la sexta temporada, medios como El Imparcial y figuras de la altura de Laura Zapata dieron a conocer una noticia que, de confirmarse, supondría una bomba para la industria. En lo que ya se califica como la edición más caótica, ha trascendido que Ortiz, la emblemática voz de “La Jefa”, ha exigido su salida inmediata del proyecto.

Supuestamente, la reconocida actriz de doblaje, con más de 27 años de trayectoria, habría comunicado a Endemol su decisión irrevocable de no volver a colaborar con la cadena una vez que concluya la actual transmisión.

Según revelaciones periodísticas, Ortiz se encuentra “harta, harta de la producción”, debido a un ambiente laboral tóxico y, sobre todo, a las constantes faltas de respeto de los participantes hacia su autoridad.

Cabe mencionar que tras su salida, Zapata ha expresado fuertes críticas hacia la producción y hacia “La Jefa”, sugiriendo que su eliminación fue planeada y que el público no está siendo escuchado.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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