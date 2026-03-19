“La Jefa” sanciona a 12 habitantes por no seguir las reglas de convivencia en “LCDLF6″
Solo pudieron nominar con 2 y 3 puntos
19 de marzo de 2026 - 9:17 PM
19 de marzo de 2026 - 9:17 PM
Lo que comenzó como una convivencia extrema llena de roces y estrategias, ha dado un giro histórico en “La casa de los famosos 6″. Ante la necesidad de armonía, los habitantes dejaron de lado sus diferencias para firmar la Carta Magna, un código de honor diseñado por ellos mismos para garantizar que el respeto sea el único líder de la casa.
Tan solo 24 horas después algunos de los competidores incumplieron el contrato. En esa línea, “La Jefa” advirtió ayer, martes, que sancionaría a los responsables.
Dicho y hecho, esta noche, se reveló la lista de celebridades que no siguieron las reglas de convivencia. Laura Zapata, Josh Martínez, Celinee Santos, Curvy Zelma, Julia Arguelles, Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Laura G, Stefano Piccioni, Kunno y Jailyne Ojeda solo pudieron nominar con 2 y 3 puntos a diferencia del resto que nominó con 1, 2 y 3 puntos.
Con esto, se cumple la advertencia que hizo el ayer el presentador Javier Poza. “Mañana (hoy), por si no lo recuerdan, es ‘noche de nominación’, y ‘La Jefa’, a quienes incumplieron las reglas, les tiene algo preparado algo a la hora de nominar. Intentamos ayudar, por supuesto que sí, no lo logramos, por supuesto que también”, dijo.
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