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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“La Jefa” sanciona a 12 habitantes por no seguir las reglas de convivencia en “LCDLF6″

Solo pudieron nominar con 2 y 3 puntos

19 de marzo de 2026 - 9:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Oriana Marzoli y Laura Zapata figuran en la lista. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Lo que comenzó como una convivencia extrema llena de roces y estrategias, ha dado un giro histórico en “La casa de los famosos 6″. Ante la necesidad de armonía, los habitantes dejaron de lado sus diferencias para firmar la Carta Magna, un código de honor diseñado por ellos mismos para garantizar que el respeto sea el único líder de la casa.

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Tan solo 24 horas después algunos de los competidores incumplieron el contrato. En esa línea, “La Jefa” advirtió ayer, martes, que sancionaría a los responsables.

Dicho y hecho, esta noche, se reveló la lista de celebridades que no siguieron las reglas de convivencia. Laura Zapata, Josh Martínez, Celinee Santos, Curvy Zelma, Julia Arguelles, Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Laura G, Stefano Piccioni, Kunno y Jailyne Ojeda solo pudieron nominar con 2 y 3 puntos a diferencia del resto que nominó con 1, 2 y 3 puntos.

Con esto, se cumple la advertencia que hizo el ayer el presentador Javier Poza. “Mañana (hoy), por si no lo recuerdan, es ‘noche de nominación’, y ‘La Jefa’, a quienes incumplieron las reglas, les tiene algo preparado algo a la hora de nominar. Intentamos ayudar, por supuesto que sí, no lo logramos, por supuesto que también”, dijo.

Las 6 reglas de convivencia

  1. Respeto a la identidad y dignidad: Se prohíbe terminantemente generalizar, estigmatizar o discriminar a cualquier habitante por motivos de religión, orientación sexual, ideología política o raza.
  2. Igualdad de condiciones: Todos los participantes gozan de la misma dignidad y derechos dentro de la casa.
  3. Prohibición de la violencia física: Cualquier agresión física es motivo de expulsión inmediata (esta es una regla general del formato reforzada en el documento).
  4. Higiene y limpieza compartida: Una vez por semana, cada habitación tiene la responsabilidad de encargarse del aseo general de las áreas comunes.
  5. Restricción de acceso a habitaciones (opcional/variable): En algunas versiones, se ha intentado establecer la regla de no entrar a los cuartos ajenos (como el cuarto “Agua” o “Tierra”) sin permiso de la mayoría de sus ocupantes, aunque esto ha generado controversia.
  6. Compromiso de armonía: Los habitantes firman el acuerdo comprometiéndose a mantener un ambiente de respeto para cambiar el rumbo negativo que la casa pueda tomar.
Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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