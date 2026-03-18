“La Jefa” tiene algo preparado para quienes rompieron las reglas en “LCDLF6″

En el microcosmos de “La casa de los famosos 6″, donde las lealtades se rompen por un voto, surgió un documento que buscaba poner orden al caos: la Carta Magna. Más que un simple reglamento, este conjunto de leyes definiría la frontera entre la convivencia civilizada y la estrategia implacable.

Este código de conducta, además, no solo dictaba cómo debían comportarse los famosos, sino que se convirtió en el arma principal de “La Jefa” para mantener la disciplina bajo presión constante. Sin embargo, quienes ignoraran la carta estarían destinados al fracaso.

Aun con lo anterior, en menos de 24 horas después de haber firmado con su puño y letra, algunos famosos se atrevieron a incumplir el contrato. Esta noche, la producción presentó un video con el que evidenciaron todas y cada una de las faltas que cometieron.

“Otra vez risas, otra vez aplausos”, dijo el presentador Javier Poza. “Sí, la pregunta es: ¿qué se hace? La Carta Magna está firmada por puño y letra de ustedes, por ustedes. Lo hicimos aquí, frente a todo el público, ¿qué sigue?”, agregó Jimena Gállego.

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“La Jefa”, cansada de la actitud de los habitantes y las faltas de respeto, tomará cartas en el asunto. Los famosos involucrados se enterarán de su castigo mañana, durante la “noche de nominación”.

“Mañana, por si no lo recuerdan, es ‘noche de nominación’, y ‘La Jefa’, a quienes incumplieron las reglas, les tiene algo preparado algo a la hora de nominar. Intentamos ayudar, por supuesto que sí, no lo logramos, por supuesto que también”, añadió Poza.

Las 6 reglas de convivencia

Respeto a la identidad y dignidad: Se prohíbe terminantemente generalizar, estigmatizar o discriminar a cualquier habitante por motivos de religión, orientación sexual, ideología política o raza. Igualdad de condiciones: Todos los participantes gozan de la misma dignidad y derechos dentro de la casa. Prohibición de la violencia física: Cualquier agresión física es motivo de expulsión inmediata (esta es una regla general del formato reforzada en el documento). Higiene y limpieza compartida: Una vez por semana, cada habitación tiene la responsabilidad de encargarse del aseo general de las áreas comunes. Restricción de acceso a habitaciones (opcional/variable): En algunas versiones, se ha intentado establecer la regla de no entrar a los cuartos ajenos (como el cuarto “Agua” o “Tierra”) sin permiso de la mayoría de sus ocupantes, aunque esto ha generado controversia. Compromiso de armonía: Los habitantes firman el acuerdo comprometiéndose a mantener un ambiente de respeto para cambiar el rumbo negativo que la casa pueda tomar.