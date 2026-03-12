Escándalo en “La casa de los famosos 6”: todos los habitantes están nominados para salir del programa

Todos contra todos en la placa de eliminación. Por primera vez en esta edición del reality “La casa de los famosos” de Telemundo, todos los habitantes se enfrentan a una eliminación directa por decisión de La Jefa ante el comportamiento agresivo y desafiante de los participantes de la sexta edición.

El escándalo en esta temporada gira en torno a que los habitantes hicieron caso omiso a los llamados de reflexión y calma que les ha hecho el presentador Javier Poza, por el comportamiento y los niveles violencia que se viven en la casa. Llevan varias semanas sin acatar las advertencias de mediar la calma y participar sin agresividad.

En el programa de ayer, miércoles, tocaba ir a los confesionarios para la votaciones de eliminación y lo que nunca imaginaron los participantes es que todos quedarían en la tabla de eliminación.

La participante Vanessa Arias, entró al confesionario y antes de nominar dijo: “Yo estoy sufriendo de violencia psicológica”. Mientras que, ‘La Jefa’ le respondió: “No quiero escuchar nada, solo quiero saber si está claro”.

Arias añadió: “Porque el bullying no es un juego y menos entre mujeres”, dijo y luego hizo su nominación.

Encontronazo con Oriana Marzoli

Otro de los momentos inesperados de la noche ocurrió cuando Oriana Marzoli entró al confesionario a realizar su nominación. La Jefa le pidió los puntos de la eliminación pero la influencer retó a la autoridad de la casa.

“Pues fíjate te los voy a decir después de que me expliquen por qué exactamente nos piden ayer en la gala en directo que paremos… No me interesa, están creando un clima todavía más hostil”. La Jefa, al escucharla, decidió de inmediato anular su nominación.

Una vez todos sentados en la sala de la casa y previo al anuncio de los nominados de la semana La Jefa se dirigió a todos los participantes.

“Antes de que termine esta gala de nominación, tengo algo muy importante que comunicar a la casa y es impostergable. Fueron reiterados los pedidos que hice, que inclusive les hizo Javier ayer, hoy, lo desoyeron, les importó muy poco y siguieron faltándose el respeto entre ustedes, a mis ordenes, a los conductores y sobre todo al público. Por si alguno tiene dudas, yo soy la máxima autoridad en esta casa, aunque en las últimas 48 horas parece que lo olvidaron o peor aún se atreven a desafiarme o a desconocer mi lugar. Por lo mencionado es que no me dejan otra opción que tomar una drástica decisión: Absolutamente todos los habitantes quedan nominados en el proceso de nominación que acaba de finalizar”, puntualizó La Jefa como parte de su sanción.

Por último les recordó que no tolerará la agresividad en el programa y que estaría tomando otras medidas al respecto.