Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lupita Jones es la segunda eliminada de “La casa de los famosos 6″

La salida de la exreina de belleza, que duró 14 días en la competencia, produjo reacciones mixtas en las redes sociales

3 de marzo de 2026 - 8:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La empresaria y exreina de belleza mexicana, Lupita Jones, fue eliminada de la sexta edición de "La casa de los famosos".
La empresaria y exreina de belleza mexicana, Lupita Jones, fue eliminada de la sexta edición de "La casa de los famosos". (Captura)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Con un mensaje claro de que no siempre el más conocido tendrá el favor del público, la exreina de belleza Lupita Jones se convirtió este lunes en la segunda eliminada de la sexta temporada del exitoso reality de Telemundo, “La casa de los famosos″.

RELACIONADAS

La gala de eliminación transcurrió con alta expectativa. Tras solo 14 días de convivencia, la primera mexicana en coronarse como Miss Universe figuró en la “placa de nominados” junto a competidores de gran influencia, incluidos miembros del grupo conocido como el “Cuarto Tierra”. Aunque la empresaria de 58 años mantuvo una postura firme durante su participación, la decisión de la audiencia determinó su salida. Mientras abandonaba el programa, otros nueve concursantes, Stefano, Curvy, Kunno, Laura G, Fabio, Kenny, Kenzo, Sergio Mayer y Oriana, aseguraron su continuidad gracias al voto popular. De hecho, la venezolana Oriana Marzoli, quien fue la última salvada por el público, pegó un grito de felicidad y celebración cuando fue mencionado su nombre.

La reacción en el mundo digital fue inmediata y polarizada. Mientras algunos usuarios en Instagram celebraban su salida con comentarios irónicos, otros criticaron la decisión del público, cuestionando cómo se prefirió salvar a concursantes con poco protagonismo por encima de una figura de la talla de Jones. Incluso surgieron teorías conspirativas sobre si la producción habría intervenido en su salida.

Lupita Jones, ganadora de Miss Universe en 1991, dirigió por décadas los certámenes de belleza en México, logrando dos coronas adicionales para su país. En su carrera ha sido nombrada como “Embajadora de Buena Voluntad” por la ONU y “Embajadora de Sueños” por Mattel. Además del modelaje, Jones también ha sido actriz en producciones de televisión como “El señor de los cielos” y candidata política en Baja California.

Con la partida de Jones, de 58 años, la casa se queda con 20 habitantes que seguirán compitiendo por el premio de $200,000. Esto son: Laura Zapata, Josh Martínez, Laura González, Fabio Agostini, Stefano Piccioni, Julia Argüelles, Celinee Santos, Kenny Rodríguez, Kunno, Caeli, Yoridan Martínez, Vanessa Arias, Jailyne Ojeda, Kenzo Nudo, Curvy Zelma, Eduardo Antonio “El Divo”, Horacio Pancheri, Oriana Marzoli, Sergio Mayer y Luis Coronel.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
Tags
La casa de los famososTelemundoReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: