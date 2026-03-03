Lupita Jones es la segunda eliminada de “La casa de los famosos 6″

Con un mensaje claro de que no siempre el más conocido tendrá el favor del público, la exreina de belleza Lupita Jones se convirtió este lunes en la segunda eliminada de la sexta temporada del exitoso reality de Telemundo, “La casa de los famosos″.

La gala de eliminación transcurrió con alta expectativa. Tras solo 14 días de convivencia, la primera mexicana en coronarse como Miss Universe figuró en la “placa de nominados” junto a competidores de gran influencia, incluidos miembros del grupo conocido como el “Cuarto Tierra”. Aunque la empresaria de 58 años mantuvo una postura firme durante su participación, la decisión de la audiencia determinó su salida. Mientras abandonaba el programa, otros nueve concursantes, Stefano, Curvy, Kunno, Laura G, Fabio, Kenny, Kenzo, Sergio Mayer y Oriana, aseguraron su continuidad gracias al voto popular. De hecho, la venezolana Oriana Marzoli, quien fue la última salvada por el público, pegó un grito de felicidad y celebración cuando fue mencionado su nombre.

La reacción en el mundo digital fue inmediata y polarizada. Mientras algunos usuarios en Instagram celebraban su salida con comentarios irónicos, otros criticaron la decisión del público, cuestionando cómo se prefirió salvar a concursantes con poco protagonismo por encima de una figura de la talla de Jones. Incluso surgieron teorías conspirativas sobre si la producción habría intervenido en su salida.

Lupita Jones, ganadora de Miss Universe en 1991, dirigió por décadas los certámenes de belleza en México, logrando dos coronas adicionales para su país. En su carrera ha sido nombrada como “Embajadora de Buena Voluntad” por la ONU y “Embajadora de Sueños” por Mattel. Además del modelaje, Jones también ha sido actriz en producciones de televisión como “El señor de los cielos” y candidata política en Baja California.

Con la partida de Jones, de 58 años, la casa se queda con 20 habitantes que seguirán compitiendo por el premio de $200,000. Esto son: Laura Zapata, Josh Martínez, Laura González, Fabio Agostini, Stefano Piccioni, Julia Argüelles, Celinee Santos, Kenny Rodríguez, Kunno, Caeli, Yoridan Martínez, Vanessa Arias, Jailyne Ojeda, Kenzo Nudo, Curvy Zelma, Eduardo Antonio “El Divo”, Horacio Pancheri, Oriana Marzoli, Sergio Mayer y Luis Coronel.