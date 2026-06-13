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¿Quién es Tius Luka, el niño que cantó junto a Katy Perry en el Mundial 2026?

El momento emotivo arrancó aplausos y ovaciones del público

13 de junio de 2026 - 9:02 AM

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Katy Perry and Tius Luka perform during the opening ceremony ahead of the World Cup Group D soccer match between the United States and Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) (Andre Penner)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Katy Perry no llegó sola a la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, pues durante su presentación estuvo acompañada por un pequeño cantante de origen noruego llamado Tius Luka.

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Ambos interpretaron el tema “Wonder”, rodeados de banderas de distintos países en un momento emotivo que arrancó aplausos y ovaciones del público este viernes 12 de junio. Pero, ¿quién es Tius Luka?

El niño de 10 años ya tenía una historia previa con la intérprete, quien era una de las artistas más esperadas de la noche.

Future y Tyla en la antesala del primer partido entre el equipo de las Barras y las Estrellas y Paraguay.El rapero Future y la cantante sudafricana Tyla colaboraron en la canción "Game Time", el séptimo sencillo oficial de la banda sonora de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los tres actos musicales en las tres sedes fueron muy comentados.
1 / 14 | Anitta, Katy Perry y Lisa: divas globales en el Mundial. Future y Tyla en la antesala del primer partido entre el equipo de las Barras y las Estrellas y Paraguay. - Agencia EFE

Perry ha compartido en su cuenta de Instagram que el menor grabó parte de las voces del tema en 2021, cuando tenía apenas cinco años.

La cantante quedó tan impresionada por su voz que en 2023 decidió incluirlo en la canción, como parte de la producción de su sexto álbum. “La vocecita que escuchas es Tius”, se lee en el clip donde ambos aparecen ensayando en la cancha del estadio.

Él es Tius Luka

Tius Luka proviene de una familia con tradición musical, ya que es hijo de Kent Sundberg, músico noruego e integrante de la banda de synthpop Donkeyboy.

Aunque puede parecer un rostro nuevo para el público internacional, el pequeño ya cuenta con una comunidad de más de 15 mil seguidores en redes sociales, donde suele compartir covers de canciones.

El menor viajó desde Noruega hasta Los Ángeles para acompañar a Perry.

La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Con su emblemática canción "Oye mi amor", la agrupación originaria de Guadalajara, una de las sedes mundialistas en el país, se encargó de poner el ambiente previo al arranque del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, que marcará el inicio de esta inédita Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.Shakira está cargo del himno "Dai Dai".
1 / 13 | De Shakira a Maná: así se encendió la fiesta del fútbol mundial. La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. - Natacha Pisarenko

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Katy PerryMundial de Fútbol 2026
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