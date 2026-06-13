Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Lisa, Tyla, Future y Anitta protagonizan la inauguración del Mundial con estética “Hollywood”

“Goals” y “La hora del juego” abrieron el evento deportivo

13 de junio de 2026 - 8:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La brasileña Anitta fue parte del acto que se llevó a cabo en tierras norteamericanas. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Estados Unidos comenzó este viernes el Mundial 2026 tras las ceremonias de inauguración el jueves en México y hoy en Canadá, a ritmo de hip hop con el rapero Future y Lisa, antesala del primer partido entre el equipo de las Barras y las Estrellas y Paraguay.

RELACIONADAS

El partido, que se disputará en el Estadio de Los Ángeles, en la ciudad de Inglewood, tiene previsto contar con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, en representación del ejecutivo estadounidense, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Una banda de guerra -con los percursionistas ataviados de los colores rojo, azul y blanco- abrió el espectáculo junto a una enorme réplica de la Copa del Mundo de la FIFA y ante un estadio todavía con muchas sillas vacías que se fueron llenando en el transcurso de la gala inaugural.

Future y Lisa en la antesala del primer partido entre el equipo de las Barras y las Estrellas y Paraguay.
Future y Lisa en la antesala del primer partido entre el equipo de las Barras y las Estrellas y Paraguay. (Agencia EFE)

Haciendo alusión a la cultura de la costa oeste, la coreana Lisa apareció de blanco sobre una tabla de surf.

Poco después, la brasileña Anitta se sumó al escenario justo detrás de ella, en un recinto que, curiosamente, lucía medio vacío.

El concepto visual rindió homenaje a los grandes emblemas de Los Ángeles, recreando la famosa Ruta 66 y el icónico cartel de Hollywood.

Finalmente, todos los artistas se reunieron en el escenario principal junto a una réplica gigante de la Copa del Mundo, cerrando la primera parte del show por todo lo alto.

El grueso de la competición se desarrollará en Estados Unidos, que albergará la gran mayoría de los encuentros de la Copa del Mundo. De los 104 partidos que componen este nuevo formato, 78 tendrán lugar en suelo estadounidense.

Los partidos se repartirán a lo largo de once ciudades: Boston, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, Atlanta y Miami en la costa este; Kansas City, Dallas y Houston en el centro de la región, mientras que el oeste completará el mapa con los encuentros fijados en San Francisco, Seattle y Los Ángeles.

El torneo coronará al nuevo campeón del mundo el próximo 19 de julio en la gran final que se jugará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Más allá de la lucha por el título, esta edición del Mundial se ha iniciado en medio de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y el gobierno de Teherán, lo que ha provocado que la participación de la selección iraní en suelo estadounidense se desarrolle bajo un despliegue de seguridad sin precedentes y un riguroso escrutinio internacional.

El combinado persa debe disputar sus compromisos de la fase de grupos en la Costa Oeste (Los Ángeles y Seattle), lo que añade más tensión al conflicto en Oriente Medio.

La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Con su emblemática canción "Oye mi amor", la agrupación originaria de Guadalajara, una de las sedes mundialistas en el país, se encargó de poner el ambiente previo al arranque del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, que marcará el inicio de esta inédita Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.Shakira está cargo del himno "Dai Dai".
1 / 13 | De Shakira a Maná: así se encendió la fiesta del fútbol mundial. La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. - Natacha Pisarenko
Tags
MundialAnittaMúsicaFIFA
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 12 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: