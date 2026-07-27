Elvis Crespo revela que puede retirarse con el dinero que ha generado “Suavemente”

A pesar de que Sony Music no confiaba en el éxito que iba a tener “Suavemente”, el merenguero Elvis Crespo decidió distribuir el sencillo entre un grupo disyoqueis en Estados Unidos en Navidad y, al ver que estaba funcionando, la diquera hizo el lanzamiento oficial cuatro meses después, abril de 1998.

Durante una entrevista en el podcast juvenil español Ac2ality, Crespo afirmó que continúa recibiendo ganancias del tema y puede retirarse de la música con lo que ha generado hasta el momento.

Contó que en junio recibió una placa por las primeras 350 mil copias vendidas, aunque ya para ese entonces había logrado 500 mil y, antes del año, fue reconocido con un disco de Platino por la RIAA (Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos), equivalente a un millón de unidades vendidas.

Explicó que, además de las reproducciones que genera la canción, también ha sido utilizada para campañas publicitarias. Sin embargo, reconoció que actualmente la producción de dinero en la industria es mayor debido a las plataformas digitales.

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“Por ejemplo, en el Super Bowl una cadena de teléfonos medieron un cuarto de millón de dólares por solamente cambiar la letra, por permiso: ‘Que quieren cambiar la letra de Suavemente’, le damos 250 mil dólares’. No solamente en streaming... Mientras yo duermo esa canción todos los días suena en algún lugar. Es una canción que tengo la bendición de decirlo que, viviendo una vida minimalista, puedo retirarme”, confesó.

Por otro lado, el cantante recordó cuando malgastó más de cinco millones de dólares en un mes, por lo cual que tuvo que renovar su equipo de trabajo y tiene buenos asesores a su lado que se ocupan de su patrimonio.

“Cuando yo comencé a ver dinero, yo dije: ‘Esto hay que gastarlo’. Y compré ropa, compré relojes de marca, ya no lo hago. No recuerdo la cantidad, pero yo me gasté una fortuna. A mi Sony me dio 5 millones de dólares en un mes yo lo había gastado todo. Malas decisiones y de inversiones. Gastando en locuras, estaba muy borracho para recordarlo”, admitió.