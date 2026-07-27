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Gíbaro de Puerto Rico brilla en el Festival Internacional de Folklore en Islas Canarias

La agrupación destacó la cultura puertorriqueña en la ceremonia inaugural

27 de julio de 2026 - 8:55 AM

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La agrupación Gíbaro de Puerto Rico. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Gíbaro de Puerto Rico inició su participación en la edición 31 del Festival Internacional de Folklore de la Villa de Ingenio, uno de los encuentros culturales más importantes de las Islas Canarias.

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El colectivo cultural comparte este año escenario con delegaciones de Armenia, Bulgaria, Taiwán, Costa de Marfil, Grecia y España.

La apertura del festival reunió a cientos de personas que se dieron cita para celebrar la diversidad cultural a través de la música, la danza y las tradiciones de los pueblos participantes. En un ambiente de entusiasmo y fraternidad, el público fue testigo de una colorida ceremonia inaugural que reafirmó el poder del folklore como un lenguaje universal capaz de unir culturas, fortalecer la identidad de los pueblos y promover el respeto entre las naciones.

La participación de Gíbaro de Puerto Rico representa una nueva oportunidad para proyectar la riqueza del patrimonio cultural puertorriqueño ante una audiencia internacional. A través de su música, bailes y expresiones tradicionales, la delegación comparte la esencia de una isla orgullosa de sus raíces y comprometida con la preservación de su legado cultural.

Además de las presentaciones artísticas, el festival desarrolla sus tradicionales Jornadas Etnográficas, un espacio de intercambio cultural y reflexión que fomenta el diálogo entre las diferentes delegaciones y destaca el valor del patrimonio inmaterial como herramienta para construir puentes entre los pueblos.

Durante todos estos días, Gíbaro de Puerto Rico continuará participando en las actividades oficiales del festival, llevando el nombre de Puerto Rico con orgullo y reafirmando que la cultura es un poderoso vehículo de encuentro, identidad y solidaridad.

“Desde Puerto Rico hasta Gran Canaria, se demuestra una vez más cómo el folklore se une en una sola voz. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y vivan con nosotros la maravillosa experiencia de los festivales internacionales”, sostuvo Eric M. González, director de Gíbaro en declaraciones escritas.

Gíbaro de Puerto Rico es una organización cultural sin fines de lucro que por más de 50 años ha difundido el folklore puertorriqueño.

La plataforma cultural ha llevado su arte por todo el mundo desde sus inicios en la década de los 70. En la foto, una presentación en el Teatro Tapia (1981). Su presencia ha estado en festivales internacionales de folklore en Europa (España, Portugal, Italia, Holanda, Bélgica, Rumanía, Serbia, Alemania) Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, Barbados, Turquía, Colombia y Japon, entre otros. Presentación de Gíbaro en el 2019.
1 / 16 | Gíbaro de Puerto Rico: 50 años de llevar la puertorriqueñidad por el mundo . La plataforma cultural ha llevado su arte por todo el mundo desde sus inicios en la década de los 70. En la foto, una presentación en el Teatro Tapia (1981). - Suministrada
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