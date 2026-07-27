Hija de Aylín Mujica promete cumplir el sueño de su hermano para su madre

A unos días de la muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, su hermana, Violeta compartió un emotivo mensaje para despedirlo.

A través de sus redes sociales, la joven confesó que todavía se encuentra en shock por su partida, aunque quiere que pensar que existe una razón divina detrás.

“Todavía no entiendo por qué tu tiempo aquí fue tan corto, quizá nunca lo entenderé. Pero elijo confiar en que el Creador tuvo una razón”, escribió la joven.

Violeta destacó que su hermano siempre vivió bajo sus propios términos, sin permitir que las expectativas de otros definieran su camino; una inspiradora lección que atesorará para siempre.

“Fuiste alguien muy importante en mi vida. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo juntos, pero eso nunca cambiará lo profundamente que te amo.

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Por último, la adolescente le hizo una promesa: la de cumplir el sueño que tenía para su famosa madre, en su nombre: ”Siempre hablabas de todo lo que querías hacer por mami. La casa frente al mar y todos los regalos que queríamos darle. Te prometo que llevaré esos sueños conmigo. Será mi deber honrarte cumpliendo tantos como pueda", finalizó.