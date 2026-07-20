Tras la pérdida de su hijo, resurge la confesión de Aylín Mujica sobre su miedo a la muerte

La actriz y conductora Aylín Mujica le tenía mucho miedo a la muerte y en más de una ocasión habló sobre el tema en programas de televisión. Incluso se declaró tanatofóbica, un problema que dice que padece desde que es niña. Hoy, a sus 51 años sufre la muerte de su hijo mayor Mauro, quien perdió la vida a sus 33.

La cubana Aylín, rostro conocido y querido en la televisión mexicana, se encontraba en Colombia grabando un reality cuando le avisaron que su hijo había muerto, y aunque aún no dan una versión oficial de las causas de su fallecimiento, se sabe que estaba enfermo de neumonía, se habría ejercitado y se sintió mal.

A pesar de que Mauro habría sido trasladado a un hospital, no lograron salvarlo. En redes, Mujica lo despidió con un amoroso mensaje y con una petición: que le enviara fuerza para poder soportar tanto dolor.

¿Qué ha dicho Aylín Mujica sobre la muerte?

Aylín Mujica se declaró tanatofóbica. Una persona con tanatofobia, la cual padece un miedo extremo, irracional y persistente a la propia muerte o al proceso de morir.

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A diferencia del temor existencial normal, este trastorno genera ansiedad paralizante, ataques de pánico, conductas de evitación (como negarse a ir al médico) y pensamientos obsesivos que interfieren gravemente con su vida diaria.

Así lo compartió en una charla con Yolanda Andrade y Montserrat Oliver cuando el preguntaron si le tenía miedo a la muerte.

“Sí... me da mucho miedo el pensar, lo tengo desde niña, eso es bien interesante... La tanatofobia existe, fobia a la muerte”, expresó.

Dijo que le tenía miedo al hecho de no estar y no poder ver más a sus seres queridos.

“Le tengo miedo a no estar consciente en esta dimensión, a no estar, a no existir; a no ver a mi padre a mi madre a mis hijos”.

Admitió que no era poca cosa ese problema que tenía y que debía trabajarlo con un especialista.

“Tengo un rollo con eso muy grave”.

En otra ocasión explicó por qué de ese temor:

“Yo tengo mucho miedo a morir porque... ese momento de pensar que nunca más vas a ver a tus hijos, o a tu familia, o a tus padres, soy tanatofóbica, me declaro tanatofóbica”, reiteró.

En esa ocasión, Aylín Mujica comentó que no le parecía justo que después de trabajar tanto y de echarle energía linda a la vida, se tenga uno que ir.