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Muere Latoya Malcolm, Miss Jamaica 2024

Hasta el momento, se desconoce el motivo del fallecimiento de la modelo de 35 años de edad

20 de julio de 2026 - 4:22 PM

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Miss Jamaica 2024. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Latoya Malcolm, representante de Jamaica en Miss Universo 2024, falleció, según reportó el certamen internacional a través de sus cuentas oficiales.

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La modelo, también merecedora del título de Miss Jamaica Bikini Internacional, perdió la vida a los 35 años de edad y, hasta el momento, se desconoce el porqué de su deceso.

Fue el pasado sábado, 18 de julio, cuando Miss Universo, por medio de su página de Instagram, dio a conocer que Latoya, había fallecido.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Latoya Malcolm, quien compartió con orgullo en el certamen Miss Universo Jamaica 2024, nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y seres queridos. Descanza en paz, Latoya, nunca te olvidaremos”.

En sus redes sociales, la modelo jamaiquina se destacaba como presentedora de televisión, actriz, estrenadora de baile y una trotamundos.

A inicios de julio había estado como invitada en el programa matutino “Smile Jamaica”, en donde dio una lección de baile a los conductores del show.

En junio realizó su último viaje internacional, luego de visitar la Isla Saona, en República Dominicana, en donde pudo poner en práctica sus habilidades para hablar español.

Gabrielle Henry, la actual Miss Jamaica que, en noviembre del año pasado, sufrió una severa caída, durante su participación en el certamen, se pronunció ante el deceso de Latoya, expresando el gran pesar que le causaba su partida.

“Después de muchos años de experimentar pérdidas y dificultades, he aprendido la profunda relevancia de detenerme y relexionar sobre las vidas de aquellos que vivieron plenamente, sin disculpas y gran pasión, enterarme del fallecimiento de Latoya es una gran pérdida para su familia y la comunidad en general. Será recordada y su voz no será olvidada, envío a su familia mis más profundas condolencias, que descanse en paz”, sostuvo Henry en sus redes sociales.

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Miss UniverseMuertesCertamen de belleza
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