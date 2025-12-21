Miss Jamaica habla por primera vez de su accidente en Miss Universe

Un mes después de la aparatosa caída en Miss Universe 2025, Gabrielle Henry, representante de Jamaica, habló del incidente que casi le cuesta la vida.

“Agradezco sinceramente a mi familia y amigos, por cada oración que mis compatriotas jamaicanos han hecho por mí y a quienes me acompañaron en momentos difíciles. Estoy agradecida con los equipos médicos que me atendieron en Tailandia, el equipo que me acompañó a casa, el personal del aeropuerto y los miembros de la Policía de Jamaica, quienes ayudaron a reducir el estrés del viaje”, inició su discurso.

De la misma manera, Gabrielle recordó el accidente que sufrió en medio de la pasarela y por el que estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Tailandia con una hemorragia intracraneal.

“Como Miss Jamaica Universe 2025 y residente de Oftalmología, recuerdo que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión, la refinan”, puntualizó.

Miss Jamaica sufre devastadora caída en Miss Universe y la sacan en camilla Gabrielle Henry desfilaba con suma elegancia en la preliminar, pero cayó por un hueco del escenario.

Y aprovechó que se cumplió un mes de su accidente para recordarle a sus compatriotas que Jamaica es un país resiliente y lleno de cosas buenas.