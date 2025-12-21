Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Miss Jamaica habla por primera vez de su accidente en Miss Universe

Gabrielle Henry, de 28 años, sufrió una hemorragia intracraneal tras caerse durante el concurso de belleza

21 de diciembre de 2025 - 8:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Universe Jamaica perdió noción del límite del escenario y sufrió una caída. (Instagram)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Un mes después de la aparatosa caída en Miss Universe 2025, Gabrielle Henry, representante de Jamaica, habló del incidente que casi le cuesta la vida.

RELACIONADAS

Agradezco sinceramente a mi familia y amigos, por cada oración que mis compatriotas jamaicanos han hecho por mí y a quienes me acompañaron en momentos difíciles. Estoy agradecida con los equipos médicos que me atendieron en Tailandia, el equipo que me acompañó a casa, el personal del aeropuerto y los miembros de la Policía de Jamaica, quienes ayudaron a reducir el estrés del viaje”, inició su discurso.

De la misma manera, Gabrielle recordó el accidente que sufrió en medio de la pasarela y por el que estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Tailandia con una hemorragia intracraneal.

Como Miss Jamaica Universe 2025 y residente de Oftalmología, recuerdo que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión, la refinan”, puntualizó.

Miss Jamaica sufre devastadora caída en Miss Universe y la sacan en camilla

Miss Jamaica sufre devastadora caída en Miss Universe y la sacan en camilla

Gabrielle Henry desfilaba con suma elegancia en la preliminar, pero cayó por un hueco del escenario.

Y aprovechó que se cumplió un mes de su accidente para recordarle a sus compatriotas que Jamaica es un país resiliente y lleno de cosas buenas.

Mientras sigo recuperándome, me inspira la forma en que los jamaicanos se levantan, sin desanimarse, tras la adversidad. Con el tiempo, compartiré más. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la sanación, el propósito y el servicio. Luz persistente”, dijo.

Tags
Miss UniverseJamaicaAccidentes
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 21 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: