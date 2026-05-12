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Don Francisco regresa a Univision

Tendrá un programa de entrevistas a figuras hispanas

12 de mayo de 2026 - 11:54 AM

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Don Francisco. (Archivo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - El chileno Don Francisco volverá este año a Univision, canal en el que presentó “Sábado Gigante” hasta 2015, con una nueva serie especial de duración limitada en la que entrevistará a figuras hispanas en Estados Unidos, según anunció este martes la televisora.

La nueva serie del presentador, cuyo nombre es real es Mario Kreutzberger, es parte de la programación 2026-2027 que reveló TelevisaUnivision, aún sin un título definido, pero en la que promete “sorpresas, nostalgia y reencuentros inolvidables”, de acuerdo con un documento que adelantó la empresa a EFE.

“Don Francisco, una de las figuras más reconocidas y queridas de la televisión hispana, regresa a Univision con una nueva serie de programas de entrevistas a grandes figuras del mundo hispano, en un formato que combina la cercanía de una conversación íntima con la fuerza y la emoción de un gran evento televisivo”, expuso.

El conductor, de 85 años, bajó en el telón de “Sábado Gigante” en 2015, entonces el programa de variedades de más larga duración en la historia de la televisión, según el Guinness World Records, pues comenzó a transmitirse en 1962 en Chile y en Estados Unidos en 1986 desde Miami, a través de Univision.

Pese al final de dicha emisión, también trabajó después en la cadena hispana Telemundo y en CNN en Español, donde lideró el espacio de entrevistas “Reflexiones con Don Francisco”.

“Con más de cinco décadas de trayectoria y una conexión única con generaciones de audiencia, Don Francisco vuelve con el sello que siempre lo ha distinguido: calidez, humor, curiosidad y una extraordinaria capacidad para llegar al corazón de las personas”, indicó ahora TelevisaUnivision.

El veterano animador comparte reflexiones en las redes sociales. Don Francisco celebra sus 85 años y asegura que "con los años las personas reducen su mundo pero aumenta la calidad de lo que eligen". El artista de la televisión hispana no se ha retirado de los medios, solo que ahora lo hace desde las plataformas digitales.
1 / 15 | ¡Felices 85, Don Francisco!: celebramos en imágenes su larga y exitosa carrera en la televisión. El veterano animador comparte reflexiones en las redes sociales. - Suministrada

En su programación anunciada, la televisora hispana también anunció cerca de 10 nuevas telenovelas, programas de realidad como “Apostarías por mí”, concursos como “¿Quién es la máscara?” y “Juego de voces”, así como la primera celebración de los Premios Juventud en Marbella, España.

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Don FranciscoUnivision
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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