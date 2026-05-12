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“El Bella Ciao sigue sonando”: Netflix sorpende con un nuevo trailer de “La casa de papel”

La serie concluyó con su última entrega hace cinco años, en 2021 y en el 2023 lanzó el primer “spin-off” del personaje de Berlín

12 de mayo de 2026 - 10:32 AM

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Imagen del nuevo trailer de "La Casa de Papel". (Captura de pantalla)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Netflix sorprendió a los seguidores de “La casa de papel” con un nuevo trailer de la serie. Aunque no se especificó si sería una nueva fase del robo más popular de Netflix, algunos especulan que el spin-off será de oro, joyas y otros elementos valiosos.

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La serie concluyó con su última entrega hace cinco años, en 2021 y en el 2023 lanzó el primer spin-off basado en su personaje más popular: Berlín.

Este 9 de mayo, Netflix hizo una convocatoria en España, según What”s on Netflix, el evento se llevó a cabo en Sevilla y allí se mostró el primer tráiler.

“Algunas historias comienzan con un atraco perfecto. Y este lo cambió todo. Desde el primer robo de dinero en efectivo hasta el atraco más artístico del siglo, incluyendo el asalto que puso en riesgo toneladas de oro del Banco de España, el mundo de “La casa de papel” nunca ha dejado de crecer, evolucionar y sorprender”, se anunció.

En el trailer que dura menos de un minuto, se observan las puertas del Banco de España, los atracadores con armas pesadas, el globo aerostático con la cara de Dalí flotando sobre la Puerta del Sol, los coches blindados, el oro fundido.

“El Bella Ciao SIGUE sonando. El universo de ‘La casa de papel’ continúa”, dice el mensaje publicado en la cuenta de la serie en Instagram.

Dentro de los comentarios del post, el que más llama la atención es el de Fernando Cayo con cinco emojis de explosión y un corazón.

El actor es el protagonista anunciado de “Buscametales”, un spin-off que los fans de la serie han esperado durante varios años y ese gesto funciona como el guiño que termina de despejar cualquier duda.

También, Netflix confirmó que regresará “Berlín”, cuya segunda temporada aterriza en Netflix el próximo 15 de mayo.

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Netflix
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