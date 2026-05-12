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“Fast & Furious” tendrá su propia serie producida por Vin Diesel

La franquicia cuenta con 11 películas, y está previsto que ‘Fast Forever’ se estrene en 2028

12 de mayo de 2026 - 8:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Michelle Rodríguez (“Letty”) y Vin Diesel (“Dom Toretto”). (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal, está desarrollando oficialmente una serie basada en la franquicia cinematográfica ‘Fast & Furious’, con Vin Diesel como productor ejecutivo.

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Diesel hizo el anuncio este lunes en una presentación de NBCUniversal celebrada en Nueva York, según información del medio especializado Deadline.

“La noticia que tengo hoy aquí es que Peacock va a estrenar cuatro series del universo de ‘Fast & Furious’”, aseguró Diesel.

Fuentes detallaron a la misma publicación que hasta el momento solo una de las series de ‘Fast & Furious’ se está desarrollando en Peacock, mientras que otras se encuentran en diversas fases de desarrollo en Universal Television.

Mike Daniels (‘Sons of Anarchy’) y Wolfe Coleman (‘Shades of Blue’) son los showrunners y productores ejecutivos de la serie, y escribieron el episodio piloto, mientras que Diesel será productor ejecutivo junto con Sam Vincent a través de One Race.

Hasta el momento no se han compartido detalles de la trama.

La saga estadounidense de acción centrada en carreras callejeras tuvo una serie animada en Netflix llamada ‘Fast & Furious Spy Racers’, que contó con seis temporadas entre 2019 y 2021.

La franquicia ‘Fast & Furious’ cuenta con 11 películas, y está previsto que ‘Fast Forever’ se estrene en 2028.

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Fast & FuriousVin DieselSeries de televisión
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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