Olivia Culpo revela embarazo nueve meses después de dar a luz a su primogénita
La Miss Universe 2012 dio a conocer la noticia el día de su cumpleaños número 34
11 de mayo de 2026 - 5:30 PM
11 de mayo de 2026 - 5:30 PM
La modelo estadounidense Olivia Frances Culpo, Miss Universo 2012, reveló que espera su segundo bebé con su esposo, el jugador de la NFL Christian McCaffrey.
A través de su cuenta de Instagram, Culpo dio a conocer la noticia el pasado viernes, 8 de mayo, día de su cumpleaños número 34.
“El mejor regalo de cumpleaños. Bebé #2 próximamente”, compartió la exreina de belleza junto a varias fotografías donde aparece durante un picnic en compañia de McCaffrey, la primogénita de ambos, Colette, quien nació en julio de 2025, y su perro Oliver.
En la publicación, la pareja mostró las ecografías del embarazo.
Culpo y MCCaffrey se casaron en julio de 2024, un año después de su compromiso.
Los esposos también anunciaron su primer embarazo en marzo de 2025.
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