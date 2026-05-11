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Olivia Culpo revela embarazo nueve meses después de dar a luz a su primogénita

La Miss Universe 2012 dio a conocer la noticia el día de su cumpleaños número 34

11 de mayo de 2026 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Olivia Culpo. (Vianney Le Caer)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La modelo estadounidense Olivia Frances Culpo, Miss Universo 2012, reveló que espera su segundo bebé con su esposo, el jugador de la NFL Christian McCaffrey.

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A través de su cuenta de Instagram, Culpo dio a conocer la noticia el pasado viernes, 8 de mayo, día de su cumpleaños número 34.

“El mejor regalo de cumpleaños. Bebé #2 próximamente”, compartió la exreina de belleza junto a varias fotografías donde aparece durante un picnic en compañia de McCaffrey, la primogénita de ambos, Colette, quien nació en julio de 2025, y su perro Oliver.

En la publicación, la pareja mostró las ecografías del embarazo.

Culpo y MCCaffrey se casaron en julio de 2024, un año después de su compromiso.

Los esposos también anunciaron su primer embarazo en marzo de 2025.

Tags
Miss UniverseEmbarazo
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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