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Aterciopelados debuta en el Centro de Bellas Artes en Santurce

La banda colombiana se presentará el 15 de mayo en la Sala de Festivales

11 de mayo de 2026 - 9:26 AM

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La banda colombiana Aterciopelados. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Aterciopelados, una de las bandas más influyentes de la música iberoamericana e insignia del rock colombiano, se presenta por primera vez en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce.

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La agrupación liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago llegará el 15 de mayo a las 8:30 p.m. al CBA en Puerto Rico con su gira “La Pipa de la Paz -30 Años”, un show especial que celebra el impacto de uno de los álbumes más influyentes de la banda. Con su mezcla inconfundible de rock, ritmos latinoamericanos y una identidad auténtica y vigente, Aterciopelados ha marcado generaciones y continúa conectando con nuevas audiencias.

El concierto incluirá los grandes clásicos que han definido la trayectoria del grupo, en un recorrido musical cargado de energía, emoción y la fuerza escénica que los ha convertido en referente internacional.

La presentación en la Sala de Festivales suma un valor especial: un formato ideal para vivir la banda con cercanía, potencia sonora y una puesta en escena diseñada para esta gran cita.

La producción local está a cargo de Shownet Group, casa productora dirigida por Albert Morales.

“Traer a Aterciopelados a la Sala de Festivales por primera vez, justo en el aniversario 30 de ‘La Pipa de la Paz’, es un regalo para el público que creció con esta banda y para la nueva generación que los está descubriendo”, sostuvo Morales en declaraciones escritas.

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Centro de Bellas ArtesConcierto
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