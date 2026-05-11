Aterciopelados debuta en el Centro de Bellas Artes en Santurce
La banda colombiana se presentará el 15 de mayo en la Sala de Festivales
11 de mayo de 2026 - 9:26 AM
11 de mayo de 2026 - 9:26 AM
Aterciopelados, una de las bandas más influyentes de la música iberoamericana e insignia del rock colombiano, se presenta por primera vez en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce.
La agrupación liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago llegará el 15 de mayo a las 8:30 p.m. al CBA en Puerto Rico con su gira “La Pipa de la Paz -30 Años”, un show especial que celebra el impacto de uno de los álbumes más influyentes de la banda. Con su mezcla inconfundible de rock, ritmos latinoamericanos y una identidad auténtica y vigente, Aterciopelados ha marcado generaciones y continúa conectando con nuevas audiencias.
El concierto incluirá los grandes clásicos que han definido la trayectoria del grupo, en un recorrido musical cargado de energía, emoción y la fuerza escénica que los ha convertido en referente internacional.
La presentación en la Sala de Festivales suma un valor especial: un formato ideal para vivir la banda con cercanía, potencia sonora y una puesta en escena diseñada para esta gran cita.
La producción local está a cargo de Shownet Group, casa productora dirigida por Albert Morales.
“Traer a Aterciopelados a la Sala de Festivales por primera vez, justo en el aniversario 30 de ‘La Pipa de la Paz’, es un regalo para el público que creció con esta banda y para la nueva generación que los está descubriendo”, sostuvo Morales en declaraciones escritas.
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