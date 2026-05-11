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“The Devil Wears Prada 2″ mantiene la corona en taquilla con $433 millones

El estreno de Mortal Kombat no superó el filme protagonizado por Anne Hathaway y Meryl Streep

11 de mayo de 2026 - 8:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen, difundida por 20th Century Studios, muestra a Meryl Streep en una escena de "The Devil Wears Prada 2". (Macall Polay/20th Century Studios via AP) (Macall Polay)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El filme “The Devil Wears Prada 2″,(“El diablo viste de Prada 2″), aguanta por segunda semana consecutiva como líder de taquilla con una recaudación de 43 millones este fin de semana y acumula $433 millones de en todo el mundo pese al estreno de grandes producciones como ‘Mortal Kombat II’.

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’El diablo viste de Prada 2′ (‘The Devil Wears Prada 2’) sigue en el puesto número uno. De los $433 millones recaudados en las últimas dos semanas $144 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá, y $288 al resto de mercados, según datos de la web Box Office Mojo.

El filme ‘Mortal Kombat II’ le pisa los talones en el fin de semana de su estreno con una recaudación de $40 millones en Norteamérica y $23 millones en el resto de mercados, y se posiciona en el segundo puesto de las películas más taquilleras. La película ya tiene una tercera entrega en preparación.

Ambos han conseguido desbancar a “Michael’, la película biográfica del cantante Michael Jackson, que acumula desde su estreno el 24 de abril $577 millones en todo el mundo $36.5 millones este fin de semana en Norteamérica.

El filme, que se encuentra en el tercer puesto de las películas más vistas este fin de semana, es una de las películas más recaudadoras del año.

Las ovejas detectives’ (‘The Sheep Detectives’) se encuentra en el cuarto puesto y suma $15.9 millones de dólares en Norteamérica. Desde su estreno hace dos semanas, el filme de humor protagonizado por Hugh Jackman ha conseguido recaudar 28 millones de dólares en cines de todo el mundo.

La cantante Billie Eilish entra en quinto y último puesto con ‘Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour Live in 3D’ una película documental en 3D sobre su última gira dirigida por James Cameron y por la propia cantante.El film se ha estrenado en 2.613 salas en Estados Unidos y Canadá y ha recaudado 7.5 millones de dólares, a los que suma 12.6 millones en salas en el resto de mercados.

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CineHollywoodMeryl Streep
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