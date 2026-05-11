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Así festeja Chayanne a todas las madres en su día

“Hijos, ¿ya sorprendieron a sus mamás bailando la coreografía de ‘Torero’“, escribió el artista

11 de mayo de 2026 - 9:08 PM

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Chayanne (Ramon "Tonito" Zayas)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Este domingo, 10 de mayo, Chayanne volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, luego de compartir diversos mensajes dedicados a las mamás, quienes desde hace años lo consideran “ el Papá de Latinoamérica”.

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A través de su cuenta en X, el intérprete de “Torero” invitó a sus seguidores a celebrar el Día de las Madres bailando una de sus coreografías más populares.

“Hijos, ¿ya sorprendieron a sus mamás bailando la coreografía de ‘Torero’? Los veo”, publicó el cantante.

También publicó un video, donde carga un arreglo de flores, en el que felicitó a todas las madres.

“Hoy es un día muy especial, feliz Día de las Madres, esto es para ti”, mientras la cámara hacía un acercamiento a las rosas.

La reacción de los usuarios no tardó en manifestarse; cientos de personas respondieron con bromas, videos y mensajes dirigidos al artista puertorriqueño.

“Ay papá, ¿no tienes una más fácil?”, “Papá, todos mis hermanos y yo te mandamos un fuerte abrazo”, “No sé bailar, papá, ¿me quieres enseñar?” y “A mí no me salió el baile y por eso le regalé flores”, fueron algunos de los comentarios que circularon en redes sociales.

Además de X, Chayanne también compartió mensajes en sus historias de Instagram con la frase “Feliz día mis amores”, acompañados de fotografías y videos enviados por fans que asistieron recientemente a su concierto en México.

Tags
ChayanneDía de las Madres
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