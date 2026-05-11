Así festeja Chayanne a todas las madres en su día

Este domingo, 10 de mayo, Chayanne volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, luego de compartir diversos mensajes dedicados a las mamás, quienes desde hace años lo consideran “ el Papá de Latinoamérica”.

A través de su cuenta en X, el intérprete de “Torero” invitó a sus seguidores a celebrar el Día de las Madres bailando una de sus coreografías más populares.

“Hijos, ¿ya sorprendieron a sus mamás bailando la coreografía de ‘Torero’? Los veo”, publicó el cantante.

También publicó un video, donde carga un arreglo de flores, en el que felicitó a todas las madres.

“Hoy es un día muy especial, feliz Día de las Madres, esto es para ti”, mientras la cámara hacía un acercamiento a las rosas.

La reacción de los usuarios no tardó en manifestarse; cientos de personas respondieron con bromas, videos y mensajes dirigidos al artista puertorriqueño.

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“Ay papá, ¿no tienes una más fácil?”, “Papá, todos mis hermanos y yo te mandamos un fuerte abrazo”, “No sé bailar, papá, ¿me quieres enseñar?” y “A mí no me salió el baile y por eso le regalé flores”, fueron algunos de los comentarios que circularon en redes sociales.