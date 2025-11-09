Opinión
9 de noviembre de 2025
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Chayanne conquista a su fanaticada boricua: “Estoy enamorado de mi tierra”

El artista presentó el primero de cuatro conciertos en el Coliseo de Puerto Rico

9 de noviembre de 2025 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Chayanne presentó el primero de cuatro conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. (Suministrada (Cheery Viruet))
Pedro Correa Henry
Por Pedro Correa Henry

El cantante puertorriqueño Chayanne regresó con mucho swing, pasión, y sentimiento a su casa, Puerto Rico, para deleitar a los fans con su primero de cuatro conciertos en el Coliseo José Miguel Agrelot, de San Juan.

RELACIONADAS

Cientos de jóvenes y adultos, así como grupos de amigos, llegaron al recinto en Hato Rey para presenciar el regreso de la estrella boricua quien llevó más de 40 años de trayectoria a las tablas, ya sea desde sus números más emotivos, hasta sus temas donde cautivó con sus seductores pasos de baile y conocida picardía.

Entre los momentos más definitivos de esta primera función, se encuentra la apertura del concierto, donde el sanlorenceño encendió el escenario al ritmo con “Bailemos otra vez”, “Salomé” y “Boom Boom”.

El público también conectó con Elmer Figueroa Arce cuando este le dio voz a su balada “Y tú te vas”, donde se ganó la ovación de los presentes.

Chayanne regresó a su patria para presentar su concierto "Bailemos otra vez tour". Suministrada / Cheery ViruetEn la noche del sábado, 8 de noviembre presentó el primero de cuatro conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Suministrada / Cheery ViruetLa audiencia quedó cautiva con la presentación de su ídolo. Suministrada/ Cheery Viruet
1 / 11 | Chayanne seduce en su regreso al Choliseo . Chayanne regresó a su patria para presentar su concierto "Bailemos otra vez tour". Suministrada / Cheery Viruet - Suministrada (Cheery Viruet)

“¡Estoy feliz de estar en casa!”, expresó el intérprete al momento en que se dirigió a sus seguidores, con quienes admitió que añoraba reconectar con la gente de su terruño, pero que la pandemia del COVID-19 retrasó esa oportunidad.

“¡Qué placer estar en Puerto Rico, de verdad! Esto es muy especial para mí, hace añitos que no les veía las caras, ¡y estoy feliz de verlos de nuevo!”, exclamó el artista, quien deleitó al público con casi dos horas de concierto.

“Como siempre digo, esta noche: ¡ustedes manden, que yo obedezco!”, destacó el boricua, quien derrochó romance en su segmento “unplugged” con “Yo te amo”, “Volver a nacer”, “Tu pirata”, así como “Completamente enamorado”.

“Estoy enamorado de mi tierra”, exclamó Chayanne, activando la euforia del público.

El cantante siguió llevando sabrosura con éxitos como “Palo bonito”, “Este ritmo” y una versión bien “rock-n-roll” de “Fiesta en América”, donde dio las gracias a su diverso grupo de baile, su talentosa banda, y los “verdaderos protagonistas de la noche”, la audiencia.

Algunos otros temas que interpretó en escenario fueron “El centro de mi corazón”, “Provócame”, “Caprichosa”, “Cuidarte el alma”, “Atado a tu amor”, “La clave”, “Baila, baila”, “Si nos quedara poco tiempo”, “Humanos a Marte”, y “Como tú y yo”.

Otro de los momentos donde el público conectó fue en el espacio que cantó “Madre Tierra” y “Dejaría Todo”, donde finalizó sacando y alzando la bandera monoestrellada.

También llevó al escenario canciones de su repertorio actual, como “Te amo y punto” y “Bailando bachata”, donde trajo a tarima a una fanática para bailar pegadito por un rato, lo que enloqueció a muchos. Cuando el samaritano preguntó si alguien más quería, muchas espectadoras levantaron la mano. “¡Pero son muchas!”, dijo, entre risas.

El puertorriqueño cerró la velada con un breve viaje al pasado, al interpretar los clásicos “Tiempo de vals” y “Torero”.

Presentó el primero de cuatro conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
Presentó el primero de cuatro conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. (Suministrada (Cheery Viruet))

Chayanne continuará su velada musical este domingo, y seguirá deleitando a su fanaticada el próximo 15 y 16 de noviembre desde el Choliseo.

Pedro Correa Henry
Pedro Correa HenryArrow Icon
