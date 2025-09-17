Chayanne dedica emotivo mensaje a su hija Isadora por su nominación en los Latin Grammy

Este miércoles, el cantante puertorriqueño Chayanne y su esposa, la venezolana Marina “Marilisa” Maronese celebraron llenos de emoción la nominación de su hija, la cantante Isadora en la categoría de Mejor Artista Nuevo a los Latin Grammy.

El momento en el que la Academia Latina de la Grabación ofreció la lista de nominados quedó grabado por la joven cantante, que captó no solo la reacción de ella, sino la emoción de sus padres, quienes la acompañaban en ese momento.

Esto fue motivo de orgullo para el cantante, natural de San Lorenzo, quien aprovechó la oportunidad para publicar una historia de Instagram, en la que colgó una foto suya con su segunda hija cuando era una niña y le incluyó el siguiente mensaje: “Mi niña bonita me siento orgulloso por tu nominación al Grammy, es algo que se gana con esfuerzo y dedicación y eso es lo que veo en ti todos los días, se hace camino al andar, sigue adelante!@isadorafiqueroa”.

Chayanne junto a su hija Isadora (Instagram)

“Intento poner en palabras lo que siento… pero todavía no me lo creo… y cada vez que lo pienso, se me aguan los ojos. Cómo le explico a la nenita de 6 años que escribía canciones en su cuarto, que hoy está nominada a un Latin Grammy, que he soñado toda mi vida con hacer música y dar amor… y hoy ese sueño se está cumpliendo”, escribió Isadora, quien debutó como cantante en 2022 y desde entonces ha lanzado varios temas como el más reciente, “Hierba mala”.

La ronda final de votaciones que determinarán los ganadores del Latin Grammy empezará el próximo 1 de octubre.

La edición 26 de los premios se realizará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas y se transmitirá a través de las plataformas de Televisa Univision en Estados Unidos.