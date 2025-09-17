Opinión
Suscriptores
17 de septiembre de 2025
83°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Chayanne dedica emotivo mensaje a su hija Isadora por su nominación en los Latin Grammy

La cantante podría alzarse con el galardón en la categoría Mejor Artista Nuevo en la edición 26 del evento anual

17 de septiembre de 2025 - 7:31 PM

Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Este miércoles, el cantante puertorriqueño Chayanne y su esposa, la venezolana Marina “Marilisa” Maronese celebraron llenos de emoción la nominación de su hija, la cantante Isadora en la categoría de Mejor Artista Nuevo a los Latin Grammy.

El momento en el que la Academia Latina de la Grabación ofreció la lista de nominados quedó grabado por la joven cantante, que captó no solo la reacción de ella, sino la emoción de sus padres, quienes la acompañaban en ese momento.

Esto fue motivo de orgullo para el cantante, natural de San Lorenzo, quien aprovechó la oportunidad para publicar una historia de Instagram, en la que colgó una foto suya con su segunda hija cuando era una niña y le incluyó el siguiente mensaje: “Mi niña bonita me siento orgulloso por tu nominación al Grammy, es algo que se gana con esfuerzo y dedicación y eso es lo que veo en ti todos los días, se hace camino al andar, sigue adelante!@isadorafiqueroa”.

Chayanne junto a su hija Isadora
Chayanne junto a su hija Isadora (Instagram)

“Intento poner en palabras lo que siento… pero todavía no me lo creo… y cada vez que lo pienso, se me aguan los ojos. Cómo le explico a la nenita de 6 años que escribía canciones en su cuarto, que hoy está nominada a un Latin Grammy, que he soñado toda mi vida con hacer música y dar amor… y hoy ese sueño se está cumpliendo”, escribió Isadora, quien debutó como cantante en 2022 y desde entonces ha lanzado varios temas como el más reciente, “Hierba mala”.

La ronda final de votaciones que determinarán los ganadores del Latin Grammy empezará el próximo 1 de octubre.

La edición 26 de los premios se realizará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas y se transmitirá a través de las plataformas de Televisa Univision en Estados Unidos.

Desde temprano en su carrera, Chayanne mostraba un encanto natural.Elmer Figueroa Arce nació el 28 de junio de 1968. En 1978, después de ganar una audición para ser integrante de un grupo juvenil, comienza su carrera en el grupo Los Chicos.Hoy, a sus 57 años de edad, Elmer Figueroa Arce, eternamente Chayanne, sigue reinando en los corazones de incontables fanáticos que trascienden generaciones.
1 / 12 | Los 57 de Chayanne: el dueño de incontables corazones cumple años. Desde temprano en su carrera, Chayanne mostraba un encanto natural. - Archivo
ChayanneLatin Grammy
