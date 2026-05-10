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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Guillermo José Torres celebra un Día de las Madres por partida doble

El periodista de Wapa Televisión festejó la fecha especial al anunciar que la familia se agranda

10 de mayo de 2026 - 4:55 PM

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El periodista hizo público el anuncio de su relación con la abogada en 2022. (Instagram)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El reportero de NotiCentro, Guillermo José Torres, hijo celebra un Día de las Madres diferente y especial: festeja por partida doble a su esposa, Tanishka Colón y madre de su primogénita, Elena Isabel, mientras revela que se encuentran en la dulce espera de su segundo hijo.

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“Hoy celebramos a la reina de la casa por partida doble… La familia se agranda #BabyGuillermo”, escribió el periodista de Wapa Televisión en sus redes sociales, acompañado de fotografías junto a su familia.

Cabe destacar que, aunque Torres no reveló abiertamente el sexo del bebé, el hashtag #BabyGuillermo y los vestidos de color azul de su hija y esposa dan a entender que podría tratarse de un varón.

La pareja dio la bienvenida a su primera hija en 2022.

Emotiva imagen de la bebé de Guillermo José Torres al nacer

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"Llegó la nena": así anunció el nacimiento de su amada hija.

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Día de las MadresEmbarazoGuillermo José Torres, hijoWapa TV
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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