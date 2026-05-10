Guillermo José Torres celebra un Día de las Madres por partida doble

El reportero de NotiCentro, Guillermo José Torres, hijo celebra un Día de las Madres diferente y especial: festeja por partida doble a su esposa, Tanishka Colón y madre de su primogénita, Elena Isabel, mientras revela que se encuentran en la dulce espera de su segundo hijo.

“Hoy celebramos a la reina de la casa por partida doble… La familia se agranda #BabyGuillermo”, escribió el periodista de Wapa Televisión en sus redes sociales, acompañado de fotografías junto a su familia.

Cabe destacar que, aunque Torres no reveló abiertamente el sexo del bebé, el hashtag #BabyGuillermo y los vestidos de color azul de su hija y esposa dan a entender que podría tratarse de un varón.

La pareja dio la bienvenida a su primera hija en 2022.