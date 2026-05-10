Guillermo José Torres celebra un Día de las Madres por partida doble
El periodista de Wapa Televisión festejó la fecha especial al anunciar que la familia se agranda
10 de mayo de 2026 - 4:55 PM
10 de mayo de 2026 - 4:55 PM
El reportero de NotiCentro, Guillermo José Torres, hijo celebra un Día de las Madres diferente y especial: festeja por partida doble a su esposa, Tanishka Colón y madre de su primogénita, Elena Isabel, mientras revela que se encuentran en la dulce espera de su segundo hijo.
“Hoy celebramos a la reina de la casa por partida doble… La familia se agranda #BabyGuillermo”, escribió el periodista de Wapa Televisión en sus redes sociales, acompañado de fotografías junto a su familia.
Cabe destacar que, aunque Torres no reveló abiertamente el sexo del bebé, el hashtag #BabyGuillermo y los vestidos de color azul de su hija y esposa dan a entender que podría tratarse de un varón.
La pareja dio la bienvenida a su primera hija en 2022.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: