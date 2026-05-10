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¡Feliz Día de las Madres! Jasmine Camacho-Quinn anuncia que está embarazada

La velocista puertorriqueña compartió la noticia a través de sus redes sociales

10 de mayo de 2026 - 12:19 PM

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La medallista olímpica Jasmine Camacho-Quinn posa durante su embarazo, en un nuevo capítulo personal lejos de las pistas, pero igual de inspirador. (Instagram / Jasmine Camacho-Quinn)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

En pleno Día de las Madres, la doble medallista olímpica puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn anunció este domingo que está embarazada, compartiendo la noticia a través de sus redes sociales.

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Una gran sorpresa, pero la mayor bendición. Feliz Día de las Madres a todas”, escribió la vallista, acompañando el mensaje con una publicación de tres imágenes que rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores.

Camacho-Quinn, quien cumple 30 años en agosto, no compite desde abril de 2025 y también se ausentó del Campeonato Mundial de Atletismo celebrado en Tokio en septiembre del año pasado. Su ausencia en las pistas ya había generado expectativa sobre su regreso competitivo.

La atleta boricua es una de las figuras más destacadas del atletismo mundial en los 100 metros con vallas, tras conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la presea de bronce en París 2024. Además, también se coronó campeona en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, consolidando una de las carreras más exitosas del deporte puertorriqueño reciente.

Ahora, la campeona olímpica inicia una nueva etapa personal, marcada por la maternidad, mientras el mundo del atletismo y deporte boricua permanece atento a lo que será el próximo capítulo de su carrera.

Tags
Jasmine Camacho-QuinnatletismoComité Olímpico de Puerto RicoEmbarazoJuegos Olímpicos
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