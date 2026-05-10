BSN: Gigantes doblegan a los Mets para continuar con su ascenso en la Conferencia A

Los Gigantes de Carolina-Canóvanas doblegaron el sábado a los Mets de Guaynabo, 96-76, en el Coliseo Carlos Miguel Mangual en la continuación del torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El quinteto gigante mejoró su marca como local a 6-1, la segunda mejor de la liga detrás de los Capitanes de Arecibo, invictos 6-0 en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

Los orientales, además, sumaron tres triunfos en línea y se solidificaron en el tercer puesto de la Conferencia A con foja de 9-7. Mientras, los metropolitanos cayeron a 8-9 en la cuarta posición de la misma sección.

Scottie James lideró la ofensiva de los Gigantes con 18 tantos y nueve rebotes, seguido de Jaylen Nowell con 17. Tremont Waters y Hunter Tyson sumaron 12 tantos, cada uno.

En causa perdida, Torrey Craig anotó 22 puntos y nueve rebotes. Ysmael Romeró añadió 14 y Brandon Knight 12.

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En Manatí, los Osos frenaron la racha de cuatro triunfos de los Criollos de Caguas, derrotándolos, 94-89, en el Coliseo Juan Aubín Cruz.

Los Osos subieron a la quinta posición de la Conferencia A con 7-10, mientras que los Criollos ahora juegan para 10-6, primeros en el grupo con medio juego de ventaja sobre Bayamón (11-8).

Kristian Doolittle lideró a los Osos con 22 puntos, seguido por Kendric Davis con 23. Manatí jugó con dos importados.

Por Caguas, Moses Brown registró un doble-doble de 16 unidades y 11 rebotes. Louis King lo siguió con 15.