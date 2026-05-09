“Un auténtico ídolo”: el club Barcelona le dedica emotivo minuto de silencio a Piculín Ortiz en España
El canastero puertorriqueño militó con el quinteto de la Liga ACB
9 de mayo de 2026 - 4:43 PM
9 de mayo de 2026 - 4:43 PM
El FC Barcelona guardó el sábado un minuto de silencio en honor al exbaloncelista puertorriqueño José “Piculín” Ortiz previo a un partido de la ACB de España contra el club San Pablo Burgos en el Coliseo Palau Blaugrana.
Ortiz, quien falleció el pasado martes a los 62 años de edad, brilló en el baloncesto español, considerada la segunda mejor liga de baloncesto del mundo después de la NBA, luciendo los colores con el Barcelona y otros equipos. Con el conjunto blaugrana, ganó la Copa del Rey en 1991.
El legendario centro boricua también militó en el Real Madrid, Unicaja Málaga, Festina Andorra y Zaragoza. Varias de esas organizaciones publicaron mensajes y contenidos en redes sociales para honrar la memoria del cayeyano.
🙏 Así ha sido el respetuoso minuto de silencio del Palau blaugrana por Piculín Ortiz, una leyenda que nos dejó a los 62 años y que defendió la camiseta del @FCBbasket entre otros.— Liga Endesa (@ACBCOM) May 9, 2026
Descansa en paz, José 🖤
📺 @DAZN_ES | #LigaEndesa pic.twitter.com/2Nl2lMBECt
“Piculín Ortiz. No se nos puede olvidar. La camiseta del Barsa, la camiseta del Real Madrid, del Zaragoza. Tengo que decirlo, un auténtico ídolo de infancia. Un jugador magnífico. Se ha ido joven”, dijo el comentarista del partido.
Puerto Rico celebró la vida de Ortiz el viernes en el Coliseo Roberto Clemente, donde cientos de fanáticos, junto a figuras del deporte, la política y el entretenimiento, acudieron para rendir homenaje al otrora centro del Equipo Nacional y miembro del Salón de la Fama de FIBA.
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