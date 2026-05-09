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“Un auténtico ídolo”: el club Barcelona le dedica emotivo minuto de silencio a Piculín Ortiz en España

El canastero puertorriqueño militó con el quinteto de la Liga ACB

9 de mayo de 2026 - 4:43 PM

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José 'Piculín' Ortiz vistiendo los colores azulgrana del Barcelona en 1991. EFE (CARLOS MONTAÑES)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

El FC Barcelona guardó el sábado un minuto de silencio en honor al exbaloncelista puertorriqueño José “Piculín” Ortiz previo a un partido de la ACB de España contra el club San Pablo Burgos en el Coliseo Palau Blaugrana.

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Ortiz, quien falleció el pasado martes a los 62 años de edad, brilló en el baloncesto español, considerada la segunda mejor liga de baloncesto del mundo después de la NBA, luciendo los colores con el Barcelona y otros equipos. Con el conjunto blaugrana, ganó la Copa del Rey en 1991.

El legendario centro boricua también militó en el Real Madrid, Unicaja Málaga, Festina Andorra y Zaragoza. Varias de esas organizaciones publicaron mensajes y contenidos en redes sociales para honrar la memoria del cayeyano.

“Piculín Ortiz. No se nos puede olvidar. La camiseta del Barsa, la camiseta del Real Madrid, del Zaragoza. Tengo que decirlo, un auténtico ídolo de infancia. Un jugador magnífico. Se ha ido joven”, dijo el comentarista del partido.

Puerto Rico celebró la vida de Ortiz el viernes en el Coliseo Roberto Clemente, donde cientos de fanáticos, junto a figuras del deporte, la política y el entretenimiento, acudieron para rendir homenaje al otrora centro del Equipo Nacional y miembro del Salón de la Fama de FIBA.

Ceremonia de recordación de Piculín Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente.Sylvia Ríos, viuda de Piculín Ortiz, al centro, se dirige a los presentes en compañía de Gabriel y Neira, hijos del excanastero.Un emotivo Flor Meléndez junto a Pamela Rosado.
1 / 33 | En imágenes: emotiva ceremonia de recordación honra el legado de Piculín Ortiz. Ceremonia de recordación de Piculín Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente. - Carlos Rivera Giusti/Staff
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Barcelona FCJosé "Piculín" Ortiz
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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