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Muere Bobby Cox, dirigente de los Braves que le dio el primer título de Serie Mundial a Atlanta

El mánager, de 84 años, estuvo al mando de la novena durante 25 años, ganando 14 coronas divisionales

9 de mayo de 2026 - 3:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto del 11 de octubre del 2010, el mánager de los Bravos de Atlanta Bobby Cox saluda a los aficionados en el juego 4 de la Serie Divisional ante los Gigantes de San Francisco. (AP Foto/Dave Martin, Archivo) (Dave Martin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bobby Cox, el afable mánager de los Braves de Atlanta cuyos equipos dominaron la Liga Nacional durante la década de 1990 y le dieron a la ciudad su primer campeonato, además de otras participaciones en la Serie Mundial, falleció a los 84 años.

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Los Braves anunciaron la muerte de Cox el sábado; pero no dieron detalles. Cox sufrió un derrame cerebral en 2019.

“Bobby fue el mejor mánager que jamás vistió un uniforme de los Braves”, señaló el equipo en un comunicado. “Condujo a nuestro equipo a 14 títulos divisionales consecutivos, cinco banderines de la Liga Nacional y el inolvidable título de la Serie Mundial en 1995. Su legado como mánager de los Braves nunca será igualado”.

Cox asumió el mando de un equipo que estaba en el último lugar en junio de 1990 y llevó a los Bravos a pasar de al primer puesto en 1991 antes de perder la Serie Mundial ante los Mellizos de Minnesota en siete juegos. Ese fue el inicio de lo que sería un récord de 14 títulos divisionales consecutivos, una hazaña que ningún equipo profesional de ningún deporte había logrado.

Dirigió a los Braves durante 25 años y condujo a Atlanta a su único título de la Serie Mundial en 1995, se retiró después de la temporada de 2010 y fue exaltado al Salón de la Fama en 2014.

Tags
Braves de AtlantaSerie MundialGrandes LigasMLB
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