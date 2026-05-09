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José Berríos: continúa la incertidumbre con la condición de su codo derecho

Después de lanzar en las Menores, el abridor de los Blue Jays será evaluado nuevamente tras presentar molestias

9 de mayo de 2026 - 12:31 PM

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En cuatro salidas en las Menores en las pasadas semanas, José Berríos permitió 17 carreras en 14.1 entradas para efectividad de 10.67. (Carlos Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

En las pasadas semanas, José Berríos realizó cuatro aperturas en las Menores con los Blue Jays de Toronto, luego de comenzar la temporada en la lista de lesionados por una dolencia en el codo derecho.

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El bayamonés hizo el pasado domingo su última salida en Triple A y no le fue bien: permitió siete carreras y tres jonrones en apenas 3.2 entradas con la novena de Buffalo.

Según reportes de prensa, la velocidad del sinker estuvo por debajo del promedio con 90.1 millas (94 millas promedio), levantando preocupación acerca de la recuperación de su codo.

No tan solo tuvo una salida complicada sobre el montículo, sino que volvió a presentar molestias en el codo.

Esto lo llevará a ser evaluado el próximo martes por el reconocido cirujano ortopeda Dr. Keith Meister, según informó su dirigente John Schneider a la prensa.

En las cuatro presentaciones -dos en Clase A y otras dos en Triple A- Berríos permitió 17 carreras en 14.1 entradas para efectividad de 10.67.

Berríos se lastimó el codo en el final de la pasada temporada regular, luego de haber sido enviado al bullpen. Entró a la lista de lesionados por primera vez en su carrera y no lanzó en la postemporada.

Berríos posee una cláusula de salida en su contrato al finalizar la temporada, aunque todavía tiene garantizados $24 millones en cada una de las campañas de 2027 y 2028.

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José BerríosBlue Jays de TorontoGrandes Ligas
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