Casta Diva buscará extender su dominio en el clásico Día de las Madres

Posiblemente el mejor producto nativo del país en la actualidad, la yegua Casta Diva buscará extender este domingo su dominio en el clásico Día de las Madres del Hipódromo Camarero, contando nuevamente con su jinete habitual, Javier Santiago.

La cuatroañera se mantiene invicta en seis clásicos y acumula 17 victorias en 20 presentaciones.

Además, ha ganado sus tres compromisos de 2026 por un margen combinado de 33 cuerpos, incluyendo el clásico Día de Reyes, en el que superó a seis rivales.

Ese dominio es precisamente el que anticipa nuevamente su entrenador, Máximo “Achi” Gómez, para la prueba del domingo.

“Esa yegua siempre está bien. Nunca ha tenido problemas y trabaja excelente. Se ve que quiere dominar y está superbién. Debería volver a imponerse en una carrera normal”, expresó Gómez.

Casta Diva partirá desde el puesto seis, la misma posición desde la que salió en el clásico Día de Reyes, cuando corrió cómoda por fuera, avanzó gradualmente y tomó el comando en la segunda curva antes de despegarse definitivamente de sus rivales.

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“Ese puesto es buenísimo porque va por fuera de todas las demás. Por ahí es donde a ella le gusta correr”, señaló Gómez.

Ninguna de las rivales que enfrentará este domingo ha logrado derrotarla previamente.

En la carrera también participarán Persistencia, San Juan Bay, Indiscreta, Cariño Mío y Dulce Limonada.

Santiago regresará sobre el lomo de Casta Diva luego de que la Comisión de Juegos dejara sin efecto a finales de abril la suspensión impuesta tras un alegado altercado físico con una paramédica en la pista de Camarero.

Gómez se mostró complacido con el retorno del jinete.

“Él está adaptado a ella y sabe cómo llevarla. La trabaja y la galopa. Tuvo unos días que no pudo entrar a la pista, pero ya está de regreso”, dijo.

'Achi' Gómez y Casta Diva en su jaula en Camarero (Pablo Martínez Rodríguez)

Casta Diva es actualmente el producto nativo más dominante de la hípica puertorriqueña en su división. Ni entre los potros ni entre los caballos adultos existe actualmente un ejemplar con el nivel de superioridad que ha mostrado la representante del Establo Cinco Hermanos.

Su dominio ha sido tal que incluso se le ha sugerido al establo enfrentarla contra machos adultos, aunque la administración no ha mostrado interés en esa posibilidad.

Gómez, quien en el pasado entrenó destacadas yeguas como Esplendorosa e Hispánica, prefirió no entrar en comparaciones sobre si Casta Diva es el mejor producto nativo del momento sin importar la división.