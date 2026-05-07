José Luis Ortiz realiza el primer lanzamiento en el Yankee Stadium con tributo a Elmer Rodríguez

El destacado jinete boricua José Luis Ortiz realizó este jueves el primer lanzamiento en el Yankee Stadium, todavía fresco de su victoria en el Kentucky Derby.

Lo hizo vistiendo una camiseta de la organización con el número 71, el mismo que utilizó su primo lejano, el lanzador derecho Elmer Rodríguez, en sus dos recientes apariciones con los Yankees.

Rodríguez fue enviado esta semana a Triple A tras permitir tres carreras, todas en la primera entrada, y seis hits en 4.2 innings ante los Rangers de Texas en su segunda aparición de la campaña.

Ortiz hizo el lanzamiento junto a Cherie DeVaux, entrenadora del caballo Golden Tempo, al que condujo a la victoria en el Derby. La ceremonia se llevó a cabo previo a un nuevo partido entre los Yankees y precisamente los Rangers.

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Ortiz mantiene una relación especial con Nueva York, ya que ha sido una de sus principales plazas de trabajo. El jinete ha competido durante múltiples temporadas en el circuito hípico neoyorquino, compuesto por los hipódromos Belmont, Aqueduct y Saratoga.

Además, Ortiz tiene un vínculo familiar con la organización de los Yankees, pues Rodríguez, de 22 años, realizó en las últimas semanas sus primeras salidas en las Grandes Ligas con el equipo neoyorquino. Rodríguez es considerado uno de los principales prospectos de la franquicia.

El jinete también mantiene una conexión especial con el béisbol porque, además de practicarlo desde pequeño y de tener a su primo en la organización de los Yankees, sostiene una amistad con el relevista puertorriqueño de los Dodgers de Los Ángeles, Edwin “Sugar” Díaz, con quien comparte su afición por los caballos y los gallos de pelea.

Durante la ceremonia, el relevista puertorriqueño de los Yankees, Fernando Cruz, fue quien recibió el lanzamiento del jinete natural del barrio La Gloria, de Trujillo Alto.

Luego del acto, Ortiz debía regresar a Kentucky, donde tenía compromisos de monta en el hipódromo Churchill Downs a partir de las 5:00 p.m. El lanzamiento fue realizado aproximadamente a las 12:30 p.m.

El próximo gran compromiso del jinete será el 16 de mayo, cuando monte en el Preakness Stakes, la segunda vuelta de la Triple Corona estadounidense.