“Kilómetros con Corazón” impulsará apoyo al baloncesto en silla de ruedas
La carrera benéfica organizada por FEBASIRU se celebrará en El Escambrón y busca recaudar fondos para atletas que representan a Puerto Rico
7 de mayo de 2026 - 1:01 PM
7 de mayo de 2026 - 1:01 PM
La Federación de Baloncesto en Silla de Ruedas de Puerto Rico (FEBASIRU) anunció oficialmente la celebración de la carrera “Kilómetros con Corazón para FEBASIRU”, un evento benéfico que se llevará a cabo el 16 de mayo a las 6:30 de la mañana en el área de El Escambrón, en San Juan.
La iniciativa tiene como propósito recaudar fondos para apoyar a los atletas de baloncesto en silla de ruedas de Puerto Rico, quienes representan al país en competencias locales e internacionales.
La carrera contará con categorías de 2K participativo y 5K competitivo para corredores, caminantes, silla de ruedas, handcycle y amputados. En el 5K competitivo se otorgarán premios en metálico de $300, $200 y $100 en las ramas masculina y femenina. También habrá modalidad virtual para ambas distancias.
La entrega de kits será del 11 al 15 de mayo en la Tiendita FEBASIRU, ubicada en Plaza Las Américas, en horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Los interesados pueden registrarse a través de Mi Carrera PR.
“Nuestro agradecimiento a todos los inversionistas deportivos por creer en esta iniciativa y convertirse en aliados de nuestra Federación y de nuestros atletas. En cada atleta hay una historia de lucha, superación y amor por la vida. ‘Kilómetros con Corazón para FEBASIRU’ es un abrazo colectivo a esas historias que nos inspiran a ser mejores seres humanos”, señaló la presidenta de FEBASIRU, Dilka J. Benítez, durante una conferencia de prensa para anunciar la carrera.
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