José Luis Ortiz consigue nueva monta en el Preakness tras la baja de Golden Tempo

El destacado jinete boricua José Luis Ortiz consiguió una monta para el Preakness Stakes el mismo miércoles en que fue anunciada la baja del potro Golden Tempo, al que llevó a la victoria en el Kentucky Derby el pasado sábado, informaron medios de Estados Unidos.

El Preakness se correrá el sábado 16 de mayo en el Hipódromo Laurel Park, en Maryland.

Ortiz montará a Chip Honcho en el Preakness. El potro suma dos victorias y dos segundos lugares en seis presentaciones. Sus dos triunfos llegaron en 2025, durante su campaña como dosañero.

Los jinetes puertorriqueños han ganado tres de las últimas cuatro ediciones del Preakness, incluido el de 2022, cuando Ortiz condujo a Early Voting a la victoria.

John Velázquez ganó la edición de 2023 con National Treasure y Jaime Torres la de 2024 con Seize the Gray.

Ángel “Junior” Cordero (1980 y 1984), Miguel “Macuco” Rivera (1974) y Eddie Belmonte (1970) son otros jinetes boricuas que también han conquistado el Preakness.

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Además de Ortiz, no se han anunciado oficialmente otras montas de jinetes puertorriqueños para el Preakness, que podría contar con hasta 16 potros en los puestos de salida.

Ortiz ya ha montado y ganado con Chip Honcho. Lo hizo en 2025, durante la temporada de dos años del potro, cuando lo condujo a la victoria en una carrera sobre una milla en el Hipódromo Churchill Downs, en Kentucky.

El Preakness se disputa sobre una distancia de 1 3/16 millas.