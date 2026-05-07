Atléticos dedican victoria contra los Santeros a la memoria de “Piculín” Ortiz
San Germán honró a la leyenda del Monstruo Anaranjado un día después de su fallecimiento
7 de mayo de 2026 - 11:50 PM
7 de mayo de 2026 - 11:50 PM
Montrezl Harrell firmó una noche de 17 puntos y 15 rebotes para los Atléticos de San Germán honrar la memoria de José “Piculín” Ortiz con un triunfo, 81-76, frente a los Santeros de Aguada en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.
El Monstruo Anaranjado rindió tributo a Ortiz el miércoles previo al juego. El legendario canasto falleció el martes a los 62 años de edad tras padecer de cáncer colorrectal.
Ortiz jugó 14 temporadas en San Germán, ganando campeonato en 1985, 1991 y 1994.
🙏 Tributo a Piculín previo al partido de San Germán ❤️ pic.twitter.com/P7slpVScJl— Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) May 7, 2026
Nick Perkins sumó 14 unidades y André Curbelo atinó 13 para los Atléticos, que juegan para 11-6, a medio juego de la primera posición de la Conferencia B ocupada por los Capitanes de Arecibo (10-4).
Por los Santeros, Rigoberto Mendoza lideró con 25 puntos. Aguada juega para 8-7, perdiendo cuatro de sus últimos cinco partidos.
❤️ En La Cuna, que fuera una de las casas de nuestra leyenda José "Piculín" Ortiz 🙏 pic.twitter.com/EBIYIfD70q— Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) May 6, 2026
En Ponce, los Gigantes de Carolina- Canóvanas derrotaron, 90-85, a los Leones en el Auditorio Juan ‘Pachín’ Vicéns.
Con el resultado, “Los de la C” mejoraron su marca a 8-7, terceros en la Conferencia A, mientras que los Leones descendieron a 7-10, quintos en la B.
La ofensiva de los Gigantes fue encabezada por Jaylen Nowell, quien anotó 29 puntos. Tyson añadió 18 unidades y Scottie James colaboró con 12.
Darius Bazley fue el mejor por los Leones con 21 puntos y 11 rebotes. Jezreel de Jesús sumó 19 puntos y Jalen Crutcher coló 16 puntos.
En Mayagüez, los Piratas de Quebradillas perdieron su racha de tres victorias al ser aplastados, 113-83, contra los Indios.
Neftalí Álvarez se destacó por los Indios con 19 puntos. Nathan Sobey finalizó con 17 y Jared Ruíz añadió 16 para la tribu, cuartos en la Conferencia B con 8-8.
Por los Piratas (3-13), Jameer Nelson Jr. culminó con 16 puntos. Thomas Robinson metió 15 y Phillip Wheeler 12.
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