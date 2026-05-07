Framber Valdez recibe suspensión de cinco juegos por pelotazo a Trevor Story

Detroit - El lanzador de los Tigers de Detroit Framber Valdez fue suspendido por cinco juegos y multado el miércoles, un día después de ser expulsado por golpear con un lanzamiento a Trevor Story, de Boston, durante una derrota por 10-2.

En ese juego, el dominicano permitió las 10 carreras, la mayor cifra en su vida.

Al principio, las Grandes Ligas sancionaron a Valdez con seis juegos, al señalar que propinó un pelotazo intencional a Story, pero el castigo se redujo mediante un acuerdo con el Sindicato de Jugadores.

Valdez comenzó a cumplir la sanción la noche del miércoles durante el juego final de la serie y, salvo que haya suspensiones por lluvia, será elegible para lanzar el miércoles próximo ante los Mets de Nueva York.

Detroit ya está sin los abridores lesionados Tarik Skubal (codo), Casey Mize (isquiotibiales) y Justin Verlander (cadera).

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“Por lo general, cuando ocurre algo como lo de anoche, en lo que se interrumpe el juego y expulsan a un jugador por lo que se considera que fue lanzar contra alguien, eso no sale gratis”, comentó el manager de Detroit, A.J. Hinch.

Hinch fue suspendido un juego por lo que las Mayores calificaron como las acciones intencionales de Valdez y debía cumplir el castigo el miércoles.

Valdez ya había permitido ocho carreras en las primeras tres entradas cuando el venezolano Willson Contreras conectó un jonrón de 449 pies al primer lanzamiento de la cuarta. Contreras siguió la trayectoria de la pelota desde el plato antes de lanzar el bate.

Dos lanzamientos después, el también venezolano Wilyer Abreu amplió la pizarra a 10-2 cuando conectó un jonrón a las gradas del jardín derecho, un batazo de 109.1 mph. El siguiente lanzamiento de Valdez fue una oferta de 94.4 mph que golpeó a Story entre los números en la espalda.

Valdez no había lanzado una recta de cuatro costuras desde el 3 de agosto pasado, cuando golpeó a Ceddanne Rafaela, de Boston, debajo del brazo izquierdo con un lanzamiento de 95.5 mph, con cuenta de 3-1, abriendo la sexta entrada. Los Astros perdían ante los Red Sox por 6-1.

El martes, cuando el umpire principal Adam Beck y el receptor de los Tigers Dillon Dingler se interpusieron entre Story y el montículo, la banca de los Red Sox se vació, seguida por la de Detroit y ambos bullpens. No hubo contacto físico y se dijeron pocas palabras subidas de tono.

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Valdez negó haber golpeado a Story a propósito y sostuvo que la recta de cuatro costuras, con la que no está familiarizado, se le fue.

La temporada pasada, cuando lanzaba para Houston, Valdez negó haber golpeado intencionalmente en el pecho a su receptor, el mexicano César Salazar, con un lanzamiento casi inmediatamente después de permitir un grand slam en una derrota ante los Yankees de Nueva York.

Dos lanzamientos después del grand slam de Trent Grisham en la victoria 7-1 de los Yankees el 2 de septiembre, Valdez dio el golpe al receptor Salazar con un sinker de 92.8 mph, cuando Anthony Volpe estaba en la caja de bateo. Valdez y Salazar dijeron después del juego que el lanzamiento que golpeó al receptor no fue intencional.