Elmer Rodríguez sale sin decisión en su segunda apertura con los Yankees y regresa a Triple A

Nueva York - Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón que puso a su equipo al frente ante Jacob deGrom en la sexta entrada, y los Yankees de Nueva York vencieron 7-4 a los Rangers de Texas el martes por la noche para su quinta victoria consecutiva y la número 15 en 17 juegos.

Chisholm conectó un jonrón a una recta de 98 millas de deGrom, enviando la pelota a las gradas del jardín derecho para romper el empate 3-3.

El batazo de 413 pies fue el segundo jonrón de la carrera del segunda base contra deGrom (2-2).

En su segunda apertura con los Yankees, el prospecto puertorriqueño Elmer Rodríguez permitió tres carreras, todas en la primera entrada, y seis hits en 4.2 entradas. Ponchó a dos y otorgó cuatro bases por bolas en una salida de 94 pitcheos, 55 de ellos strikes.

Tras el partido, los Yankees enviaron a Rodríguez a la filial Triple-A de Scranton/Wilkes-Barre.

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En dos aperturas, Rodríguez, de 22 años, completó 8.2 entradas y concedió 10 hits y cinco carreras con ocho boletos gratis. Registró efectividad de 5.19 y WHIP de 2.08. Sufrió un revés.

Brent Headrick (2-0) se llevó la victoria ponchando al bateador emergente Sam Haggerty con las bases llenas en la quinta entrada.

David Bednar retiró a Josh Jung con las bases llenas en la octava entrada y consiguió los últimos cinco outs para su décimo salvamento.

Tras el partido, los Yankees enviaron a Rodríguez a la filial Triple-A de Scranton/Wilkes-Barre.

El boricua Fernando Cruz tiró una entrada en cero con un hit permitido. Tiene efectividad de 2.63 en la campaña con los Yankees.

Ryan McMahon también conectó un jonrón de dos carreras que empató el partido contra deGrom en la segunda entrada. McMahon se unió a Giancarlo Stanton, Freddie Freeman y Austin Riley como los únicos jugadores con al menos tres jonrones contra deGrom.

Paul Goldschmidt conectó su jonrón número 374 de su carrera en la octava entrada, dándole a su equipo una ventaja de cuatro carreras.

DeGrom permitió seis carreras y siete hits en 6.1 entradas. Fue la mayor cantidad de carreras permitidas por el dos veces ganador del premio Cy Young desde el 17 de mayo de 2019, cuando los Mets jugaron contra Miami.