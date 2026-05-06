Los Criollos rinden tributo a Piculín Ortiz al vestir su nombre en el uniforme

Caguas - El armador de los Criollos Christian “Cuco” López salió este martes en la noche a calentar sobre el tabloncillo del Coliseo Roger Mendoza con una camiseta negra que leía en su dorsal “#4ever”.

El acto fue un tributo al número de José “Piculín” Ortiz, leyenda del baloncesto puertorriqueño, que falleció el martes tras una batalla con el cáncer colorrectal, diagnosticado en 2023.

Su madre, Margarita “Tata” Santiago, estudió en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey, municipio donde también creció el apodado “Concord”.

“Fueron contemporáneos. Mami siempre me hablaba de cuando ‘guerrillaba’ (jugando baloncesto) allá con el corillo de él. Piculín fue el mejor (jugador) de todos los tiempos”, comentó López, de 30 años, a El Nuevo Día.

“Lo teníamos como un ídolo en casa. Era lo máximo para nosotros. Tuve el privilegio de conocerlo en 2024 luego del campeonato (de los Criollos). Fue la única vez que pude conversar con él y fue como una hora”, prosiguió López.

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“Te cambia la perspectiva de cómo ver el profesionalismo y la vida. Fue una experiencia que jamás voy a olvidar”, compartió López.

1 / 15 | Leyendas Boricuas del Básquet: la trayectoria de Piculín Ortiz en imágenes . Piculín Ortiz comenzó su carrera en el BSN en 1980 con San Germán. - el nuevo dia 1 / 15 Leyendas Boricuas del Básquet: la trayectoria de Piculín Ortiz en imágenes Piculín Ortiz comenzó su carrera en el BSN en 1980 con San Germán. el nuevo dia Compartir

Previo al encuentro contra los Vaqueros de Bayamón, los Criollos honraron la memoria de Ortiz, quien fue ocho veces campeón en el BSN. Ganó cinco campeonatos con los Cangrejeros de Santurce y tres con los Atléticos de San Germán en 16 años de carrera en la liga local.

El apoderado del quinteto del Valle del Turabo, John Herrero, y el director de torneo Ricardo Carrillo, quien fue coapoderado de la dinastía de los Cangrejeros a finales de la décadas de los 1990 y principios de los 2000, dedicaron palabras al miembro del Salón de la Fama de FIBA.

Fotos de Ortiz fueron mostradas en los cuatro billboards digitales de la cancha. “Gracias, Picu. Descansa en paz”, fueron los mensajes presentados.

Tras un minuto de silencio, los 12 jugadores de los Criollos se presentaron al encuentro con uniformes que tenían el apodo de “Piculín” en sus espaldas, en un emotivo homenaje.

“Hay que hacer todo lo que podamos hacer, tanto los jugadores nativos como los fanáticos, para mantener su memoria viva”, apuntó López.

En el bando de los Vaqueros, el veterano escolta Javier Mojica recordó una conversación con Ortiz, cuando llegó al Equipo Nacional.

Christian Dalmau, en primer plano, y Larry Ayuso fueron compañeros de Ortiz en el Equipo Nacional. (Xavier Araújo)

Se hizo fanático de él cuando Puerto Rico venció a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Ortiz jugó por última vez con el seleccionado en dicha justa, siendo su cuarta aparición olímpica, como parte de una carrera baloncelística de 24 años.

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“Cuando llegué al Equipo Nacional, Picu me felicitó primero y me ofreció consejos de cómo se representa con orgullo esa camisa de Puerto Rico. Siempre lo veía feliz, siempre alegre. Estaba dispuesto en cualquier momento de hablar de cualquier cosa”, dijo Mojica.

“Me levanté y vi la noticia. Baja un poco el ánimo. Era una leyenda, el mejor de Puerto Rico. Duele mucho perder una persona como él. Pero, sabemos que está en un lugar mejor. Siempre vamos a recordarlo. Agradecido con poder conocerlo. Me llevo esos momentos”, añadió Mojica.

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) realizará una serie de tributos a lo largo de la semana para honrar a Ortiz. El presidente Ricardo Dalmau habló este martes de la posibilidad de retirar el número de la liga.

Actualmente, ese número está retirado en el coliseo Roberto Clemente en San Juan y también en el Arquelio Torres Ramirez en San Germán.