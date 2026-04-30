Crece el número: lesiones golpean a puertorriqueños en las Grandes Ligas

Un total de cinco jugadores puertorriqueños se encuentran actualmente en la lista de lesionados en las Grandes Ligas, mientras otro completa su proceso de rehabilitación en ligas menores, en medio de una preocupante ola de lesiones que ha golpeado al talento boricua.

Antes de arrancar la temporada 2026, el ‘utility’ Kike Hernández (Dodgers) y los lanzadores José Berríos (Blue Jays) y Joe Jiménez (Braves) comenzaron en la lista.

Y en las últimas dos semanas se han sumado otras tres figuras importantes: el relevista Edwin “Sugar” Díaz (Dodgers), el campocorto Francisco Lindor (Mets) y el ‘utility’ Javier Báez (Tigers).

Báez fue el último el pasado miércoles, tras sufrir una torcedura en el tobillo derecho.

Aquí le echamos un vistazo a cada uno de ellos:

Francisco Lindor - pantorrilla

Lindor se lesionó en un corrido de bases ante los Twins. (Frank Franklin II)

Hace una semana, el campocorto de los Mets de Nueva York salió lesionado del juego ante los Twins de Minnesota debido a una distensión en la pantorrilla izquierda. Se informó que Lindor será reevaluado en tres semanas. En la campaña apenas batea para .226 con dos jonrones y cinco remolcadas.

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Edwin “Sugar” Díaz - codo

Díaz volverá a la acción en la segunda mitad de la temporada. (Nick Wass)

El relevista de los Dodgers de Los Ángeles fue operado del codo derecho hace poco más de una semana y se espera que esté de vuelta al terreno en la segunda parte de la campaña. Fue intervenido quirúrgicamente para extraer fragmentos en el codo derecho. Díaz presenta efectividad de 10.50 en seis entradas con cuatro salvados.

Javier Báez - tobillo

El jugador de los Tigers, Javier Báez (28), es examinado por el dirigente de los Tigers, A. J. Hinch, a la derecha, y un miembro del equipo médico tras lesionarse la pierna derecha al correr hacia la primera base. (Erik S. Lesser)

El campocorto de los Tigers de Detroit sufrió una torcedura en el tobillo derecho en la jornada del martes en Atlanta y fue colocado en la lista de lesionados de 10 días.

El dirigente A.J. Hinch dijo que la torcedura fue “significativa” y no precisó cuándo regresará a la acción. Báez batea para .256 con dos vuelacercas y seis remolcadas en 24 juegos.

José Berríos - codo

Berríos tuvo el miércoles una salida en Triple A. (Jim Rassol)

El abridor de los Blue Jays de Toronto abrió la temporada en la lista de lesionados debido a una fractura por estrés en el codo derecho. El miércoles, Berríos hizo una apertura de rehabilitación en Triple A y concedió cinco carreras en cuatro entradas. Hay una posibilidad de que esté subiendo al equipo grande a principios de la próxima semana.

Kike Hernández - codo

Hernández podría debutar a finales de este mes con los Dodgers. (Mark J. Terrill)

El ‘utility’ de los Dodgers, igualmente, arrancó la campaña en la lista de lesionados, luego de una cirugía en el codo derecho en noviembre pasado. Hernández podría estar debutando a finales de este mes.

Joe Jiménez - rodilla

Jiménez perdió toda la campaña 2025 por una cirugía en una rodilla. (John Bazemore)