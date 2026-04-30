Crece el número: lesiones golpean a puertorriqueños en las Grandes Ligas
Hay nombres relevantes como Francisco Lindor, Javier Báez y Edwin “Sugar” Díaz, lesionados en las últimas dos semanas
30 de abril de 2026 - 1:12 PM
30 de abril de 2026 - 1:12 PM
Un total de cinco jugadores puertorriqueños se encuentran actualmente en la lista de lesionados en las Grandes Ligas, mientras otro completa su proceso de rehabilitación en ligas menores, en medio de una preocupante ola de lesiones que ha golpeado al talento boricua.
Antes de arrancar la temporada 2026, el ‘utility’ Kike Hernández (Dodgers) y los lanzadores José Berríos (Blue Jays) y Joe Jiménez (Braves) comenzaron en la lista.
Y en las últimas dos semanas se han sumado otras tres figuras importantes: el relevista Edwin “Sugar” Díaz (Dodgers), el campocorto Francisco Lindor (Mets) y el ‘utility’ Javier Báez (Tigers).
Báez fue el último el pasado miércoles, tras sufrir una torcedura en el tobillo derecho.
Aquí le echamos un vistazo a cada uno de ellos:
Hace una semana, el campocorto de los Mets de Nueva York salió lesionado del juego ante los Twins de Minnesota debido a una distensión en la pantorrilla izquierda. Se informó que Lindor será reevaluado en tres semanas. En la campaña apenas batea para .226 con dos jonrones y cinco remolcadas.
El relevista de los Dodgers de Los Ángeles fue operado del codo derecho hace poco más de una semana y se espera que esté de vuelta al terreno en la segunda parte de la campaña. Fue intervenido quirúrgicamente para extraer fragmentos en el codo derecho. Díaz presenta efectividad de 10.50 en seis entradas con cuatro salvados.
El campocorto de los Tigers de Detroit sufrió una torcedura en el tobillo derecho en la jornada del martes en Atlanta y fue colocado en la lista de lesionados de 10 días.
El dirigente A.J. Hinch dijo que la torcedura fue “significativa” y no precisó cuándo regresará a la acción. Báez batea para .256 con dos vuelacercas y seis remolcadas en 24 juegos.
El abridor de los Blue Jays de Toronto abrió la temporada en la lista de lesionados debido a una fractura por estrés en el codo derecho. El miércoles, Berríos hizo una apertura de rehabilitación en Triple A y concedió cinco carreras en cuatro entradas. Hay una posibilidad de que esté subiendo al equipo grande a principios de la próxima semana.
El ‘utility’ de los Dodgers, igualmente, arrancó la campaña en la lista de lesionados, luego de una cirugía en el codo derecho en noviembre pasado. Hernández podría estar debutando a finales de este mes.
El relevista de los Braves de Atlanta se encuentra en plena rehabilitación, luego de pasar en noviembre pasado por una segunda operación en la rodilla izquierda. Es muy posible que el carolinense no esté lanzando por segunda campaña corrida en las Mayores.
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