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Javier Báez: otro boricua que entra a la lista de lesionados en las Grandes Ligas

El campocorto de los Tigers fue colocado en el listado de 10 días por un esguince en el tobillo derecho

29 de abril de 2026 - 4:59 PM

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Javier Báez, de los Tigers de Detroit, sufrió la lesión el martes tras deslizarse en la primera base. (Erik S. Lesser)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Tigers de Detroit informaron este miércoles que el puertorriqueño Javier Báez fue colocado en la lista de lesionados de 10 días, tras sufrir un esguince en el tobillo derecho en el partido del martes ante Atlanta.

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Báez es el tercer jugador boricua que entra a la lista de lesionados en las últimas dos semanas. Edwin Díaz (codo) y Francisco Lindor (pantorrilla) están ahora mismo fuera de acción con los Dodgers y los Mets, respectivamente.

Báez se lastimó el tobillo al deslizarse de una manera inusual en la primera base en el choque del martes frente a los Braves. Fue sacado del terreno en un carrito.

Al momento, Báez batea para .256 con dos jonrones, seis remolcadas y 10 anotadas en 24 juegos. Tiene OPS de .678 y porcentaje en base de .280.

Detroit juega para 15-15, ocupando el primer lugar de la División Central de la Liga Americana.

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Grandes LigasJavier BáezTigers de Detroit
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