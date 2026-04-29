Javier Báez: otro boricua que entra a la lista de lesionados en las Grandes Ligas
El campocorto de los Tigers fue colocado en el listado de 10 días por un esguince en el tobillo derecho
29 de abril de 2026 - 4:59 PM
29 de abril de 2026 - 4:59 PM
Los Tigers de Detroit informaron este miércoles que el puertorriqueño Javier Báez fue colocado en la lista de lesionados de 10 días, tras sufrir un esguince en el tobillo derecho en el partido del martes ante Atlanta.
Báez es el tercer jugador boricua que entra a la lista de lesionados en las últimas dos semanas. Edwin Díaz (codo) y Francisco Lindor (pantorrilla) están ahora mismo fuera de acción con los Dodgers y los Mets, respectivamente.
Báez se lastimó el tobillo al deslizarse de una manera inusual en la primera base en el choque del martes frente a los Braves. Fue sacado del terreno en un carrito.
The Tigers today placed RHP Casey Mize on the 15-day injured list with a right adductor strain and placed INF Javier Báez on the 10-day injured list with a right ankle sprain. LHP Enmanuel DeJesus and INF Jace Jung have been recalled from Triple-A Toledo.— Tigers PR (@DetroitTigersPR) April 29, 2026
Al momento, Báez batea para .256 con dos jonrones, seis remolcadas y 10 anotadas en 24 juegos. Tiene OPS de .678 y porcentaje en base de .280.
Detroit juega para 15-15, ocupando el primer lugar de la División Central de la Liga Americana.
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