Javier Báez: otro boricua que entra a la lista de lesionados en las Grandes Ligas

Los Tigers de Detroit informaron este miércoles que el puertorriqueño Javier Báez fue colocado en la lista de lesionados de 10 días, tras sufrir un esguince en el tobillo derecho en el partido del martes ante Atlanta.

Báez es el tercer jugador boricua que entra a la lista de lesionados en las últimas dos semanas. Edwin Díaz (codo) y Francisco Lindor (pantorrilla) están ahora mismo fuera de acción con los Dodgers y los Mets, respectivamente.

Báez se lastimó el tobillo al deslizarse de una manera inusual en la primera base en el choque del martes frente a los Braves. Fue sacado del terreno en un carrito.

Al momento, Báez batea para .256 con dos jonrones, seis remolcadas y 10 anotadas en 24 juegos. Tiene OPS de .678 y porcentaje en base de .280.