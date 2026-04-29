Javier Báez sufre lesión en una pierna y sale de juego con los Tigers
El puertorriqueño se deslizó de una manera inusual en la primera base en el partido ante Atlanta
29 de abril de 2026 - 9:29 PM
29 de abril de 2026 - 9:29 PM
Atlanta - El lanzador abridor de los Tigers de Detroit, Casey Mize, y el jardinero central puertorriqueño Javier Báez abandonaron el partido del martes por la noche contra los Braves de Atlanta debido a lesiones.
Mize abandonó el partido en la tercera entrada debido a una molestia en la ingle derecha.
El lanzador cubrió la primera base en un batazo rodado al primera base Spencer Torkelson y registró el out. Luego, se reunió con los preparadores físicos en el campo antes de retirarse. No hubo colisión en la primera base.
En la quinta entrada, Báez abandonó el partido con una lesión en el pie derecho sufrida al batear un rodado al campocorto.
Báez intentaba llegar a primera base antes de que el disparo fuera alto, golpeó la base de forma extraña con el pie izquierdo y, al caer, su pie derecho se dobló bajo la pierna.
Tras ser evaluado, fue retirado del campo en un carrito.
Javy Báez was carted off from tonight's game after this awkward slide into first base— B/R Walk-Off (@BRWalkoff) April 29, 2026
Prayers up 🙏 pic.twitter.com/G6AAVQ26pS
Mize lanzó 34 lanzamientos y abandonó el partido perdiendo 1-0. Fue reemplazado por Brant Hurter, quien permitió un elevado de sacrificio.
Mize permitió tres hits, dos carreras y una base por bolas, ponchando a tres bateadores en 2 1/3 entradas. Antes de este partido, había permitido una carrera o menos en cuatro de sus cinco aperturas, y la breve salida del martes elevó su efectividad a 2.90.
Mize fue All-Star con los Tigers la temporada pasada, cuando tuvo un récord de 14-6 con una efectividad de 3.86.
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