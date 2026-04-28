¡A las Grandes Ligas! Elmer Rodríguez es ascendido a los Yankees

El lanzador boricua Elmer Rodríguez recibió la llamada de los Yankees de Nueva York para subir a las Grandes Ligas y estará debutando mañana, miércoles, ante los Rangers de Texas.

Diversos medios estadounidenses han publicado la información sobre el ascenso del mejor prospecto puertorriqueño en MLB. El Nuevo Día también confirmó la información.

La cuenta Talkin’ Yanks informó que el dirigente Aaron Boone confirmó que Rodríguez debutará el miércoles en Texas.

Rodríguez inició la temporada en Triple A y ha tenido un sólido desempeño con efectividad de 1.27 en cuatro salidas. Tiene WHIP de 0.89 con 20 ponches en 21.1 entradas.

Los Yankees bajaron en pasados días al dominicano Luis Gil.

Rodríguez, quien es el tercer mejor prospecto en la organización de los Yankees, lanzó con Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial de Béisbol.