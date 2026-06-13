Lanzamiento de 104.5 millas y 15 ponches: joya monticular de Jacob Misiorowski

Milwaukee - Jacob Misiorowski ponchó a una cifra máxima en su carrera de 15 y lanzó un juego completo de un solo hit para guiar a los Brewers de Milwaukee a una victoria la noche del viernes por 6-0 sobre los Phillies de Filadelfia.

Misiorowski (8-2) no otorgó ninguna base por bolas al enfrentar al mínimo número de bateadores, con 95 lanzamientos, 74 de ellos strikes.

Con el lleno total en el American Family Field de pie, Misiorowski ponchó a Justin Crawford para terminar el juego y levantó las manos en el aire en su primer juego completo en las Grandes Ligas.

“No había ninguna posibilidad de que lanzara otra cosa que no fuera un recta caliente en ese momento. Estaba muy motivado”, dijo Misiorowski.

Ponchó a los tres bateadores en la primera entrada y, al abanicar a Brandon Marsh al inicio de la segunda, logró su cuarto ponche consecutivo.

PUBLICIDAD

Misiorowski ponchó a ocho de los primeros nueve bateadores de los Phillies, alcanzando una velocidad máxima de 104.5 mph en el radar contra Kyle Schwarber, el lanzamiento más rápido de un abridor en la era del seguimiento de lanzamientos (desde 2008).

Además del lanzamiento de 104.5 mph a Schwarber, ponchó a Trea Truner con un lanzamiento de 103.5 mph y a Bryce Harper con una recta de 104.1 mph; todos abanicaron. Estos fueron los tres lanzamientos de ponche más rápidos de un abridor en la era del seguimiento de lanzamientos, incluyendo la postemporada, según la MLB.

Los Brewers, que llegaban tras perder los dos últimos juegos de una serie de tres ante los Atléticos en Las Vegas, se adelantaron 1-0 en la primera entrada: Christian Yelich recibió base por bolas abriendo el inning y el venezolano William Contreras lo remolcó con un doble de dos outs ante el abridor de los Filis, Tanner Banks (0-4).

El venezolano Jackson Chourio agregó un sencillo impulsor en la sexta entrada.