Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Lanzamiento de 104.5 millas y 15 ponches: joya monticular de Jacob Misiorowski

El as de los Brewers lanzó un juego completo de un hit y sin bases por bola en la victoria contra los Phillies

13 de junio de 2026 - 12:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Milwaukee - Jacob Misiorowski ponchó a una cifra máxima en su carrera de 15 y lanzó un juego completo de un solo hit para guiar a los Brewers de Milwaukee a una victoria la noche del viernes por 6-0 sobre los Phillies de Filadelfia.

RELACIONADAS

Misiorowski (8-2) no otorgó ninguna base por bolas al enfrentar al mínimo número de bateadores, con 95 lanzamientos, 74 de ellos strikes.

Con el lleno total en el American Family Field de pie, Misiorowski ponchó a Justin Crawford para terminar el juego y levantó las manos en el aire en su primer juego completo en las Grandes Ligas.

“No había ninguna posibilidad de que lanzara otra cosa que no fuera un recta caliente en ese momento. Estaba muy motivado”, dijo Misiorowski.

Ponchó a los tres bateadores en la primera entrada y, al abanicar a Brandon Marsh al inicio de la segunda, logró su cuarto ponche consecutivo.

Misiorowski ponchó a ocho de los primeros nueve bateadores de los Phillies, alcanzando una velocidad máxima de 104.5 mph en el radar contra Kyle Schwarber, el lanzamiento más rápido de un abridor en la era del seguimiento de lanzamientos (desde 2008).

Además del lanzamiento de 104.5 mph a Schwarber, ponchó a Trea Truner con un lanzamiento de 103.5 mph y a Bryce Harper con una recta de 104.1 mph; todos abanicaron. Estos fueron los tres lanzamientos de ponche más rápidos de un abridor en la era del seguimiento de lanzamientos, incluyendo la postemporada, según la MLB.

Los Brewers, que llegaban tras perder los dos últimos juegos de una serie de tres ante los Atléticos en Las Vegas, se adelantaron 1-0 en la primera entrada: Christian Yelich recibió base por bolas abriendo el inning y el venezolano William Contreras lo remolcó con un doble de dos outs ante el abridor de los Filis, Tanner Banks (0-4).

El venezolano Jackson Chourio agregó un sencillo impulsor en la sexta entrada.

Los Filis colocaron al jardinero cubano Adolis García en la lista de lesionados de 60 días por un desgarro en el dorsal derecho.

Tags
Brewers de MilwaukeePhillies de PhiladelphiaMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 13 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: